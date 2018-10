Catania | uomo si accascia a terra accusando forti dolori al petto | soccorso dai militari

meteoweb.eu

: RT @Paolajuvegirl: Primo giocatore a segnare 400 goal nei 5 campionati top europei,il fenomeno,il più forte di tutti, l'uomo dei record ind… - frank_catania : RT @Paolajuvegirl: Primo giocatore a segnare 400 goal nei 5 campionati top europei,il fenomeno,il più forte di tutti, l'uomo dei record ind… - paesaggisti : RT @LonghitanoL: - LonghitanoL : -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Durante il fine settimana appena trascorso le pattuglie dell’Esercito, impegnate in attività di presidio del centro di, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, sono intervenute, attivate più volte dai cittadini, ina residenti in pericolo di vita o trovatisi in situazioni di emergenza. In particolare, nella tarda mattinata, iin servizio presso Piazza Dsono stati allertati per prestare il primoad untosi ain evidente stato confusionale,al. Posizionato correttamente il soggetto e verificati i parametri vitali, in ossequio alle tecniche di BSL (Basic Life Support), il personale, in forza al 62° reggimento fanteria “Sicilia” di, ha atteso l’arrivo sul posto dell’ambulanza del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza, precedentemente ...