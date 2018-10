Catania | è tempo di recuperare…

Allerta meteo 'giallo' in tutta la Sicilia - primi temporali a Catania e Siracusa : Sale di livello per tutta la Sicilia l'Allerta meteo della Protezione civile che per oggi è 'giallo' in tutta l'isola. Sono previste "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Sicilia : altra notte ad alta tensione - forti temporali da Palermo a Catania e Ragusa : Nuovi forti temporali in Sicilia, prende forma la bassa pressione sul centro-sud. La massa d'aria fredda giunta dai Balcani nel corso di domenica (ieri) dopo aver fortemente colpito a tratti in...

Temporale a Catania - due voli dirottati a Fontanarossa : Ritardi in arrivi e partenze e voli dirottati. Sono i disagi causati all'aeroporto di Catania dal violento Temporale che si è abbattuto sulla città. Due, al momento, i voli dirottati: il Roma-Catania ...

Maltempo - bomba d'acqua sulla Catania Gela : Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Statale Catania Gela e precisamente tra Palagonia e Scordia. I detriti hanno colpito molte auto.

Catania. Maltempo provoca nuovamente disagi alla circolazione : Nel Catanese sono caduti oltre 50 cm di pioggia. Il nubifragio si è abbattuto lungo la statale Catania-Gela, tra Palagonia

Maltempo - bomba d'acqua a Catania - interrotta la Statale per Gela : Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Statale Catania-Gela, tra Palagonia e Scordia. Sono caduti oltre 50 cm di pioggia. I detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla ...

Maltempo in Sicilia - nuovo violento nubifragio nel cuore dell’isola : fiume di fango sulla statale 417 Catania-Gela - detriti sulle auto [LIVE] : Il Maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, in Provincia di Catania, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il ...

Maltempo - nubifragio a Catania : città in tiltA Siracusa la gente si rifugia sui tetti | Foto : Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite dal nubifragio, non ci sono feriti

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione dei treni tra Catania e Siracusa : E’ ripresa alle 16.25 la circolazione ferroviaria sulla linea Catania-Siracusa, sospesa questa mattina alle 9.45 per l’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone, causato dell’esondazione del fiume San Leonardo. Cancellati, per effetto dell’interruzione, quattro Intercity; quattordici i treni Regionali coinvolti, di cui quattro cancellati e dieci limitati. trenitalia, gruppo Fs italiane, ha istituito un servizio ...

Maltempo Catania - avvallamento del manto stradale : strada chiusa : La presenza di un avvallamento sia ai margini laterali che in corrispondenza dello spartitraffico centrale probabilmente provocato dall’erosione da acqua piovana del terrapieno sottostante la sede stradale, ha obbligato i tecnici della protezione civile del Comune di Catania a chiudere al traffico a scopo precauzionale via Carmelo Rosano, strada antistante il viadotto torrente Acquicella/Acquasanta nei pressi di via Palermo. Lunedi’ ...

Maltempo - alluvione a Catania : la brigata Aosta soccorre 7 persone bloccate nelle auto : Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta in provincia di Catania, sono state tratte in salvo, lungo la SS417 nei pressi del comune di Palagonia, 7 persone rimaste intrappolate nelle loro auto per il violento fenomeno alluvionale. L’opera dell’Esercito continua incessantemente a favore della popolazione colpita. L'articolo Maltempo, alluvione a Catania: la brigata ...

Maltempo Sicilia : binari allagati - stop ai treni sulla Catania-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 09:45 sulla linea Catania–Siracusa a causa dell’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone determinato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali ...

Maltempo - a Catania anche un mezzo dei pompieri intrappolato : La furia dell'acqua ha intrappolato anche un mezzo dei vigili del fuoco di Catania durante il nubifragio di stamattina. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'...