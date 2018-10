Caso Khashoggi | una talpa saudita in Twitter per spiare i dissidenti

Le ammissioni di Riad sul Caso Khashoggi fanno comodo all'Occidente : Alla fine l'Arabia Saudita ha ammesso che il giornalista dissidente Jamal Khashoggi, a 18 giorni dalla scomparsa, sia morto nel Consolato del Regno a Istanbul, in Turchia. L'annuncio è arrivato nella notte italiana attraverso la tv di Stato di Riad.Khashoggi sarebbe stato ucciso durante una colluttazione, strangolato nel tentativo di impedirne la fuga. A precedere questa ricostruzione una raffica di arresti, almeno 18, e la rimozione di ...

Caso Khashoggi - Riad : "Il principe bin Salman era all'oscuro' - : Il ministro degli Esteri saudita afferma che l'uccisione del giornalista è stata "un'operazione scellerata" della quale l'erede al trono non sapeva nulla. La Germania interrompe la vendita di armi. ...

Caso Khashoggi - chiamato in causa re Salman : ... fortemente voluto da Mohammed che aveva ottenuto la partecipazione di dirigenti delle maggiori imprese mondiali nonché di altissimi esponenti del mondo finanziario e politico. Le continue defezioni ...

Il Caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...

Le novità nelle indagini sul Caso Khashoggi : La polizia ha perquisito per nove ore la residenza del console saudita a Istanbul e sta perlustrando una zona boschiva dove potrebbe essere stato seppellito il corpo di Khashoggi The post Le novità nelle indagini sul caso Khashoggi appeared first on Il Post.

Khashoggi : da Istanbul a Riad - tutte le tappe del Caso : Grandi nomi nel mondo degli affari si allontanano da Riad, con il rischio di compromettere i piani ambiziosi del principe ereditario. Il miliardario britannico Richard Branson congela diversi ...

Caso Khashoggi - 'Legati al principe Salman 4 dei sospettati' : Trump difende principe saudita: "Trattato come Kavanaugh" - Donald Trump ha criticato le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita. "Ci siamo di nuovo: ...

Caso Khashoggi - media : "Legati al principe Salman quattro dei sospettati" : Secondo il New York Times, una delle persone identificate è un frequente accompagnatore di Mohammed bin Salman

Dopo Riad - Pompeo vola ad Ankara per lavorare sul Caso Khashoggi : Vedremo i risultati: si sono impegnati a mostrarla a tutto il mondo".Alla domanda dei giornalisti, che volavano con lui verso Ankara, se l'impegno di non esentare nessuno, fosse valido anche per una ...

Caso Khashoggi - giornalista fatto a pezzi quando era ancora vivo : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi sarebbe stato torturato e fatto a pezzi dentro il consolato saudita a Istanbul mentre era ancora in vita. A rivelare i presunti drammatici dettagli è il ...

Caso Khashoggi - Turchia : 5 sospettati : 3.03 Sono almeno 5 i sospettati dalle autorità turche per essere coinvolte nella scomparsa del dissidente saudita Jamal Khashoggi. Di questi 4 sono collegati al principe ereditario Mohammed bin Salman.Secondo il New York times, una delle persone identificate spesso accompagna il principe, visto che a Parigi e Madrid è stato fotografato con Mohammed durante le sue recenti visite negli usa. Altri 3 sospettati sarebbero invece collegati alla ...

Caso Khashoggi : sempre più defezioni per la Davos nel deserto : ... BlackRock e Blackstone , anche i numeri uno di quattro delle principali banche europee si sono ritirati dall'evento che nell'edizione 2017 aveva attratto personalità da tutto il mondo mentre Riad ...