Caso Cucchi | parla la teste-chiave | ' Quante gliene abbiamo date a quel drogato di m'

Le Iene - Caso Cucchi : le interviste ai testimoni chiave | Video : Nei giorni scorsi il caso Cucchi si è clamorosamente riaperto dopo la testimonianza di uno dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco. Quest’ultimo, in udienza, avrebbe ammesso: “È stato un pestaggio, un’azione combinata. Prima un calcio violento, poi botte alla testa”. Tedesco ha accusato due sue colleghi, Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo. Ieri sera, Le Iene hanno realizzato un servizio sul caso ...

Caso Cucchi - Salvini : “Minacce di morte alla sorella Ilaria? I leghisti non sono violenti” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto alle accuse lanciate da Ilaria Cucchi, che ha ricevuto minacce e insulti sui social network: "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero".Continua a leggere

i viadotti in Abruzzo, la testimonianza di Riccardo Casamassima nel processo Cucchi e la pistola al peperoncino.

Il Caso Cucchi e le opacità dei corpi militari : La drammatica e inaccettabile vicenda di Stefano Cucchi pone un problema fondamentale e ormai ineludibile che attiene alla democraticità e alla trasparenza dei corpi in divisa a carattere militare. Lo dico da cittadino e da poliziotto, esponente di un sindacato di categoria che ha sempre visto nella polizia civile, formata, trasparente, sindacalizzata e democratica un obiettivo costante da perseguire. In una società mediatica e ...

Caso Cucchi - Ilaria : minacce su social - ho paura ma nessuno fa niente : 'Auguri morte da simpatizzanti Lega e sedicenti poliziotti e cc' scrive la sorella di Stefano su Facebook - "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili ...

Caso Cucchi - aperta una nuova indagine : chi ha coperto i responsabili della sua morte? : Documenti modificati. Registrazioni sparite e poi ricomparse. Depistaggi. Testimoni ridotti al silenzio. La Procura di Roma indaga per fare luce sulle troppe zone d'ombra. Su L'Espresso in edicola 'La gerarchia della menzogna': per svelare la catena di omertà Chi tutela l’onore delle divise " Caso Cucchi, parla il carabiniere: "Lui ucciso, io isolato" " Ecco perché hanno massacrato Stefano Cucchi " La verità sulla morte di Stefano ...

[L'intervista] Caso Cucchi - l'avvocato : "Il generale vuol punire i carabinieri perché hanno parlato o perché hanno parlato in ritardo?" : Stefano Cucchi era disteso per terra mentre due carabinieri con "un'azione combinata" infierivano sul giovane a poche ore dal suo fermo. Poi le minacce, il tentativo di insabbiamento e infine il ...

Caso Cucchi - Ilaria Cucchi contro generale Nistri : vuole colpire chi ha parlato - : Duro attacco della sorella di Stefano al generale dell'Arma dopo l'incontro del 17 ottobre: "Non mi aspettavo scuse, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli ...

Caso Cucchi - mille studenti in coda alla Statale di Milano per vedere il film : Una fila interminabile di ragazzi per assistere alla proiezione di 'Sulla mia pelle'. L'Aula Magna non basta, aperta un'altra sala

Caso Cucchi - incontro tra la sorella Ilaria e la ministra della Difesa Trenta : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti” : È durato quasi un’ora l’incontro a palazzo Baracchini tra la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, il comandante dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, e Ilaria Cucchi. Al termine dell’incontro, soltanto la ministra ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, spiegando che questa scelta è stata condivisa anche dal comandante Nistri e dalla stessa sorella di Stefano Cucchi: “Sono felice che Ilaria abbia accettato l’incontro che le ho ...

Caso Cucchi - l'incontro tra la sorella Ilaria e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta - : La sorella di Stefano ha incontrato la titolare della Difesa e il comandante Nistri. Il ministro: "Molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è stata disattenzione. Rispetto per la famiglia ...

Comandante Carabinieri Nistri su Caso Cucchi : chi sa parli : Roma – Nella trasmissione di ‘Porta a porta’ sul caso Cucchi, di oggi 16 ottobre, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale Giovanni Nistri in un’intervista televisiva esclusiva a Bruno Vespa rivolgendosi ai militari dell’arma ha detto: “Chi sa parli”. Si e’ quindi detto “lieto che uno dei militari presenti quella sera abbia detto la sua verita’: questo vuol dire ...

Caso Cucchi : Selvaggia Lucarelli critica la compagna di Alemanno per un post contro Ilaria : Ilaria Cucchi in questi giorni più che mai, sta dividendo l’opinione pubblica. Dopo la verita' sul pestaggio del fratello Stefano, la sorella della vittima è tornata in tv per raccontare questa triste storia di abuso di potere. Il post su Twitter che non piace alla Lucarelli In queste ore sui social c’è stato un piccolo diverbio a colpi di Tweet tra Selvaggia Lucarelli e Silvia Cirocchi, ovvero l’attuale compagna di Gianni Alemanno. La fidanzata ...