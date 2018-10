Caso Cucchi | non ci sono indagati tra i vertici dell' Arma

Ci sono novità sull’insabbiamento del Caso Cucchi : Repubblica scrive di avere le prove che nella copertura di ciò che accadde dopo il pestaggio fossero coinvolti anche i vertici dei carabinieri The post Ci sono novità sull’insabbiamento del caso Cucchi appeared first on Il Post.

Caso Cucchi - parla la teste-chiave : 'Quante gliene abbiamo date a quel drogato di m' : "Era solo un drogato di merda . Queste parole le ha sempre dette". A parlare è Anna Carino , ex moglie di Raffaele D'Alessandro, uno dei carabinieri accusati di aver picchiato a morte Stefano Cucchi. ...

Le Iene - Caso Cucchi : le interviste ai testimoni chiave | Video : Nei giorni scorsi il caso Cucchi si è clamorosamente riaperto dopo la testimonianza di uno dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco. Quest’ultimo, in udienza, avrebbe ammesso: “È stato un pestaggio, un’azione combinata. Prima un calcio violento, poi botte alla testa”. Tedesco ha accusato due sue colleghi, Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo. Ieri sera, Le Iene hanno realizzato un servizio sul caso ...

Caso Cucchi - Salvini : “Minacce di morte alla sorella Ilaria? I leghisti non sono violenti” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto alle accuse lanciate da Ilaria Cucchi, che ha ricevuto minacce e insulti sui social network: "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero".Continua a leggere

LE IENE SHOW/ Diretta e servizi 21 ottobre : i viadotti in Abruzzo e il Caso Stefano Cucchi : Le IENE SHOW, Diretta e servizi 21 ottobre: i viadotti in Abruzzo, la testimonianza di Riccardo Casamassima nel processo Cucchi e la pistola al peperoncino.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:08:00 GMT)

Il Caso Cucchi e le opacità dei corpi militari : La drammatica e inaccettabile vicenda di Stefano Cucchi pone un problema fondamentale e ormai ineludibile che attiene alla democraticità e alla trasparenza dei corpi in divisa a carattere militare. Lo dico da cittadino e da poliziotto, esponente di un sindacato di categoria che ha sempre visto nella polizia civile, formata, trasparente, sindacalizzata e democratica un obiettivo costante da perseguire. In una società mediatica e ...

Caso Cucchi - Ilaria : minacce su social - ho paura ma nessuno fa niente : 'Auguri morte da simpatizzanti Lega e sedicenti poliziotti e cc' scrive la sorella di Stefano su Facebook - "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili ...

Caso Cucchi - aperta una nuova indagine : chi ha coperto i responsabili della sua morte? : Documenti modificati. Registrazioni sparite e poi ricomparse. Depistaggi. Testimoni ridotti al silenzio. La Procura di Roma indaga per fare luce sulle troppe zone d'ombra. Su L'Espresso in edicola 'La gerarchia della menzogna': per svelare la catena di omertà Chi tutela l’onore delle divise " Caso Cucchi, parla il carabiniere: "Lui ucciso, io isolato" " Ecco perché hanno massacrato Stefano Cucchi " La verità sulla morte di Stefano ...

[L'intervista] Caso Cucchi - l'avvocato : "Il generale vuol punire i carabinieri perché hanno parlato o perché hanno parlato in ritardo?" : Stefano Cucchi era disteso per terra mentre due carabinieri con "un'azione combinata" infierivano sul giovane a poche ore dal suo fermo. Poi le minacce, il tentativo di insabbiamento e infine il ...

Caso Cucchi - Ilaria Cucchi contro generale Nistri : vuole colpire chi ha parlato - : Duro attacco della sorella di Stefano al generale dell'Arma dopo l'incontro del 17 ottobre: "Non mi aspettavo scuse, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli ...

Caso Cucchi - mille studenti in coda alla Statale di Milano per vedere il film : Una fila interminabile di ragazzi per assistere alla proiezione di 'Sulla mia pelle'. L'Aula Magna non basta, aperta un'altra sala

Caso Cucchi - incontro tra la sorella Ilaria e la ministra della Difesa Trenta : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti” : È durato quasi un’ora l’incontro a palazzo Baracchini tra la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, il comandante dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, e Ilaria Cucchi. Al termine dell’incontro, soltanto la ministra ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, spiegando che questa scelta è stata condivisa anche dal comandante Nistri e dalla stessa sorella di Stefano Cucchi: “Sono felice che Ilaria abbia accettato l’incontro che le ho ...

Caso Cucchi - sorella incontra Trenta e Nistri. Ministra : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti. Chi ha sbagliato - pagherà” : Quasi un’ora di faccia a faccia, in una stanza di palazzo Baracchini, sede del ministero della Difesa. Da un lato Elisabetta Trenta e il comandante dei carabinieri, Giovanni Nistri; dall’altro Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra romano ucciso il 15 ottobre 2009. Poco più di nove anni fa e qualche giorno dopo la svolta nel processo, con le dichiarazioni di Francesco Tedesco, il militare dell’Arma imputato per omicidio ...

Caso Cucchi - l'incontro tra la sorella Ilaria e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta - : La sorella di Stefano ha incontrato la titolare della Difesa e il comandante Nistri. Il ministro: "Molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è stata disattenzione. Rispetto per la famiglia ...