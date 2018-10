Caso Cucchi | Ilaria | non è ancora finita questa storia

Un altro ufficiale dei carabinieri è indagato nel Caso Cucchi : Roma, 22 ott., askanews, - Un altro ufficiale dei carabinieri risulta indagato nell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio ad essere coinvolto, adesso, ...

Caso Cucchi - l’indagine sui falsi risale le gerarchie : indagato il maggiore Soligo : C’è un altro carabiniere indagato nel filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in merito ai depistaggi per coprire il pestaggio subito dal geometra 31enne. Si tratta del maggiore Luciano Soligo, all’epoca dei fatti, nel 2009, comandante della compagnia Talenti Montesacro dalla quale dipendeva la stazione Tor Sapienza, il cui comandante Massimiliano Colombo è già indagato con la stessa ipotesi di reato. In questo nuovo filone in ...

Caso Cucchi - non ci sono indagati tra i vertici dell'Arma : Lo precisano fonti della procura di Roma dopo l'articolo pubblicato da La Repubblica in cui si scrive che i verbali sulle condizioni di salute di Cucchi sono stati manipolati - I generali Tomasone e ...

Ci sono novità sull’insabbiamento del Caso Cucchi : Repubblica scrive di avere le prove che nella copertura di ciò che accadde dopo il pestaggio fossero coinvolti anche i vertici dei carabinieri The post Ci sono novità sull’insabbiamento del caso Cucchi appeared first on Il Post.

Caso Cucchi - parla la teste-chiave : 'Quante gliene abbiamo date a quel drogato di m' : "Era solo un drogato di merda . Queste parole le ha sempre dette". A parlare è Anna Carino , ex moglie di Raffaele D'Alessandro, uno dei carabinieri accusati di aver picchiato a morte Stefano Cucchi. ...

Le Iene - Caso Cucchi : le interviste ai testimoni chiave | Video : Nei giorni scorsi il caso Cucchi si è clamorosamente riaperto dopo la testimonianza di uno dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco. Quest’ultimo, in udienza, avrebbe ammesso: “È stato un pestaggio, un’azione combinata. Prima un calcio violento, poi botte alla testa”. Tedesco ha accusato due sue colleghi, Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo. Ieri sera, Le Iene hanno realizzato un servizio sul caso ...

Caso Cucchi - Salvini : “Minacce di morte alla sorella Ilaria? I leghisti non sono violenti” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto alle accuse lanciate da Ilaria Cucchi, che ha ricevuto minacce e insulti sui social network: "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero".Continua a leggere

Il Caso Cucchi e le opacità dei corpi militari : La drammatica e inaccettabile vicenda di Stefano Cucchi pone un problema fondamentale e ormai ineludibile che attiene alla democraticità e alla trasparenza dei corpi in divisa a carattere militare. Lo dico da cittadino e da poliziotto, esponente di un sindacato di categoria che ha sempre visto nella polizia civile, formata, trasparente, sindacalizzata e democratica un obiettivo costante da perseguire. In una società mediatica e ...

Caso Cucchi - Ilaria : minacce su social - ho paura ma nessuno fa niente : 'Auguri morte da simpatizzanti Lega e sedicenti poliziotti e cc' scrive la sorella di Stefano su Facebook - "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili ...