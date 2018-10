Casaleggio | tra 10 anni il Movimento 5 Stelle potrebbe non servire più - Grillo attacca

Daniela Aiuto - europarlamentare M5s : "Lascio il Movimento"/ "Casaleggio è entrato nelle nostre vite" : Daniela Aiuto, europarlamentare M5s: "Lascio il Movimento". Ultime notizie, la denuncia dell'ex pentastellata: "Casaleggio è entrato nelle nostre vite"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:38:00 GMT)

L'europarlamentare 5 Stelle Daniela Aiuto : "Lascio il Movimento. La Casaleggio ci chiede le password dei social - è entrata nelle nostre vite" : L'europarlamentare Daniela Aiuto lascia il Movimento 5 Stelle. Dopo essersi autosospesa per la notizia di aver chiesto rimborsi al parlamento europeo per uno studio copiato in realtà da Wikipedia, abbandona definitivamente il partito di Casaleggio e Grillo. "Nel Movimento 5 Stelle gli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla Casaleggio, o scelte lì. ...

Beppe Grillo "lascia" il M5s/ Ultime notizie - il simbolo passa a Davide Casaleggio : strappo definitivo? : Beppe Grillo "lascia" il M5s. Ultime notizie, il simbolo passa a Davide Casaleggio: strappo definitivo? Ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso

ROUSSEAU/ Hacker vs Casaleggio - Il Garante al bivio tra il pericolo (per tutti) e la farsa : Violata per la seconda volta la piattaforma ROUSSEAU. Ma ora è stato recepito il nuovo Regolamento Ue sulla protezione dei dati. Che cosa farà il Garante? ALESSANDRO CURIONI

Sgarbi da sindaco di Sutri vuole intitolare strade ad Almirante e Casaleggio : Roma, 4 set., askanews, - strade dedicate a Giorgio Almirante, segretario del Msi ed esponente fascista, e ad altri esponenti della tradizione di destra come Julius Evola e Giovanni Gentile, saranno ...

Vittorio Sgarbi annuncia l'intitolazione di una strada a Gianroberto Casaleggio a Sutri : A Sutri una strada per Gianroberto Casaleggio. Ad annunciarlo è il sindaco del paese in provincia di Viterbo, Vittorio Sgarbi. "Il suo merito è quello di aver creato dal nulla, un partito fondato sul nulla, senza idee, con parlamentari venuti dal nulla, anche loro senza idee, portandolo al 30%. Casaleggio è stato un genio, autore di un vero miracolo. Per questo va ricordato".Fortemente critico nei confronti dei 5 Stelle, il ...