meteoweb.eu

: Uno studio di Fase III dimostra che la terapia di mantenimento con un inibitore di PARP riduce il rischio di prog… - msdsalute : Uno studio di Fase III dimostra che la terapia di mantenimento con un inibitore di PARP riduce il rischio di prog… - ritrattosalute : Carcinoma ovarico: olaparib in prima linea riduce il rischio di progressione o morte del 70%… - Medinews_ : Carcinoma ovarico: olaparib in prima linea riduce il rischio di progressione o morte del 70%… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) AstraZeneca e MSD hanno annunciato oggi i risultati dettagliati dello studio di Fase III SOLO-1 suin compresse come trattamento di mantenimento in pazienti con, di nuova diagnosi, avanzato e con mutazione del gene BRCA (BRCAm), che presentano risposta completa o parziale dopo chemioterapia standard dia base di platino. I risultati dello studio confermano il miglioramento statisticamente e clinicamente significativo della sopravvivenza libera da(PFS) perrispetto al placebo,ndo ildidella malattia del 70% (HR=0.30 95% CI, 0.23-0.41; p<0.001). A 41 mesi di follow-up, la PFS mediana per le pazienti trattate connon è ancora stata raggiunta rispetto ai 13,8 mesi per quelle trattate con placebo. Tra le pazienti trattate con, il 60,4% è rimasto privo dia 36 ...