' Cambiate le cose senza tutele esterne'

Pistocchi su Pressing di Pardo : "Le cose sono Cambiate - non in meglio" : Per chi conosce il Maurizio Pistocchi social degli ultimi anni non è affatto sorprendente apprendere che il giornalista ha commentato in maniera per nulla entusiasta il ritorno in tv di Pressing. Il giornalista, dipendente Mediaset dal 1988, sembrerebbe aver fatto intendere attraverso alcuni tweet di non aver apprezzato la nuova versione del programma di seconda serata dedicato al calcio, in onda da domenica scorsa su Canale 5 con la ...