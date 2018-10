Cambiamenti climatici | Venezia e i patrimoni Unesco sono in pericolo Dobbiamo intervenire

Clima : previsto un insostenibile aumento del consumo di materie prime nel mondo entro il 2060 che contribuirà sensibilmente ai Cambiamenti climatici : L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OECD) prevede un brusco e insostenibile aumento del consumo di materie prime nel mondo, che metterà grande pressione sull’ambiente. Il Think Tank con sede a Parigi ha dichiarato che con l’aumento della popolazione globale e l’aumento degli standard di vita, la quantità di materie prime utilizzate ogni anno aumenterà a 167 gigatoni (miliardi di tonnellate) entro il 2060 dai 90 gigatoni ...

Climathon a Torino - via alla kermesse sui Cambiamenti climatici : E ci sono molte aspettative, dal momento che un sistema di economia circolare virtuoso viene ritenuto una buona misura di mitigazione delle variazioni del clima. alla fine una giuria premierà le ...

Cambiamenti climatici a tavola - ecco i cibi più a rischio : Birra (foto: rez-art/iStock/Getty Images Plus) Gli avvertimenti si susseguono da anni e ormai, sostengono gli esperti, siamo con tutti i piedi in zona rossa: la soglia oltre cui sarà impossibile evitare conseguenze estreme per il clima del nostro pianeta è prossima. 2020, dicono. E se i modelli matematici di previsione avessero ragione, l’umanità dovrà ingoiare un sacco di bocconi amari. O almeno lo farà chi avrà il portafogli abbastanza pieno ...

Pomodoro : Cambiamenti climatici problema ma anche opportunità : Questo a noi sembra che sia un grandissimo problema globale sul quale i nostri esperti e i nostri tecnici sono chiamati a dire il loro pensiero, ma soprattutto è un mondo di grandi opportunità alle ...

Birra a rischio estinzione - i Cambiamenti climatici minacciano le coltivazioni di orzo : “Sarà sempre più rara e costosa” : Cattive notizie per gli amanti della Birra. Via via che gravi siccità e temperature estreme diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, i raccolti di orzo (principale ingrediente della Birra) diminuiranno in modo sostanziale. Entro il 2099, la più popolare e amata delle bevande potrebbe diventare infatti una rarità e il suo prezzo potrebbe più che raddoppiare. A lanciare l’allarme è uno studio pubblicato sulla rivista ...

Cambiamenti climatici : il sistema dell’Artico presenta un drammatico circolo vizioso che porta ad un maggior riscaldamento dell’area : Una delle più grandi riserve del mondo di carbonio organico si trova nel suolo artico. Quando il permafrost si scioglie, i batteri di questi strati di terreno prima ghiacciati trasformano il carbonio in anidride carbonica e metano, che viene poi rilasciato nell’atmosfera. “Il metano è un potente gas serra. Quanto più metano viene rilasciato nell’atmosfera dell’Artico, tanto più calore viene bloccato vicino alla superficie e le temperature ...

Europa e Bill Gates contro i Cambiamenti climatici - : Il presidente Jean-Claude Juncker ha parlato dell'esigenza di un ammodernamento dell'economia e dell'industria, di obiettivi ambiziosi da conseguire al fine di tutelare il pianeta e le sue risorse, ...

USA - i tornado si stanno spostando verso Est su un’area più grande e popolata : potrebbe essere un effetto dei Cambiamenti climatici : Negli ultimi decenni i tornado sugli USA si stanno spostando, diminuendo in Oklahoma, Texas e Kansas ma aumentando negli stati lungo il fiume Mississippi e ancora più ad est, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Climate and Atmospheric Science. Lo studio sostiene che l’attività dei tornado stia aumentando soprattutto in Mississippi, Arkansas, Tennessee, Louisiana, Alabama, Kentucky, Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa e ...

Birra a rischio per colpa dei Cambiamenti climatici : La Birra è la bevanda alcolica più popolare al mondo per volume dei consumi e il suo ingrediente principale, l'orzo, è particolarmente sensibile agli eventi meteorologici estremi . Sebbene la ...

Cambiamenti climatici - le foglie diventano più spesse. E non è una buona notizia : Ha creato molto scalpore nel mondo scientifico e tra gli esperti di clima la notizia che nel pianeta le foglie diventano più spesse a causa dell’aumento di concentrazione di CO2, aggravando di conseguenza i Cambiamenti climatici. Nonostante siamo a conoscenza degli effetti deleteri del nostro agire, continuiamo a immettere nell’atmosfera un’insostenibile quantità di carbonio e la concentrazione di CO2 ha raggiunto livelli mai visti. Lo scorso ...

Alluvioni - terremoti - Cambiamenti climatici : cosa fare per ridurre i rischi dovuti ai disastri naturali? : Siccità, aumento delle temperature, Alluvioni, tempeste, terremoti minacciano l’uomo a ogni latitudine. Ma non si tratta più di un fenomeno riferito ai paesi “poveri”. In Europa e nella stessa Italia negli ultimi anni gli effetti dei cambiamenti climatici sono diventati sempre più evidenti e pericolosi, tanto da far finire il nostro tra i dieci Paesi più colpiti al mondo da catastrofi naturali. Le migrazioni di massa dovuti ai ...

Un Nobel all'economia che prova a contrastare i Cambiamenti climatici : Non è un paradosso di poco conto quindi che lo stesso giorno in cui la sua ricerca ha contribuito a fargli vincere il premio Nobel per l'economia , un comitato delle Nazioni Unite abbia pubblicato il ...

Un Nobel all’economia che prova a contrastare i Cambiamenti climatici : L’economista di Yale William Nordhaus ha studiato per tutta la vita i costi dei cambiamenti climatici, invocando una tassa sulle emissioni di anidride carbonica per contrastare il riscaldamento globale. Leggi

Cambiamenti climatici : la lotta per l'ambiente dimentica i diritti umani : lotta ai Cambiamenti climatici nella storia recente Dopo che nel 2015 oltre 190 Paesi del mondo hanno sottoscritto l' accordo di Parigi per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2° ...