Call of Duty | Black Ops 4 conquista la vetta nella classifica software italiana

Polemiche Call of Duty Black Ops 4 sul Mercato Nero - progressione lenta? : Il Mercato Nero è arrivato su PS4 per Call of Duty Black Ops 4 praticamente da un giorno e questo aggiornamento arriverà anche su PC e Xbox One la prossima settimana. Per ora l'unica funzionalità abilitata è il Contraband Stream, cioè il sistema di progressione che permette ai giocatori di avere nuovi elementi cosmetici, gesture e tag. Come si possono sbloccare? Facendo la cosa più vecchia del mondo: giocando. Ognuno dei set di oggetti sono ...

Call of Duty : Black Ops 4 : già avvistati i primi giocatori che fanno uso di aimbot su PC : Call of Duty: Black Ops 4 è appena uscito, eppure ha già i suoi primi hacker su PC. Fortunatamente lo sviluppatore Treyarch ha riconosciuto il problema ed è al lavoro per risolverlo.Come riporta PCGamesN, la prova proviene da una segnalazione dell'utente Reddit TheWetDolphin: un giocatore (chiamato "ViciouZ") riesce a fare sei uccisioni di fila - con quattro colpi alla testa - mentre non fa altro che puntare la pistola nella direzione del nemico ...

Ecco cosa si aspettano gli sviluppatori di Call of Duty : Black Ops 4 da PS5 e Xbox Scarlett : Gli sviluppatori di Call of Duty Black Ops 4, Treyarch, hanno fornito ai fan un'idea di cosa aspettarsi dalle console next-gen, PS5 e Xbox Scarlett.Le date di rilascio delle nuove macchine rimangono un mistero, ma ciò non ha impedito a vari studi di rivelare ciò che vorrebbero dalla prossima ondata di console.Gli sviluppatori hanno richiesto di tutto, dai supporti fisici migliorati a un processo di aggiornamento più efficiente.Read more…

Videogiochi : Call of Duty : Black Ops 4 - cambiare per non sparire : Qualcuno però dentro Activision si dev'essere accorto che il mondo dei Videogiochi è cambiato moltissimo mentre Call of Duty lo solcava come un immutabile transatlantico. La campagna single player ...

Grande aggiornamento per Call of Duty Black Ops 4 e weekend con doppi XP : Grandi novità in arrivo per Call of Duty Black Ops 4. Treyarch attraverso Twitter ha fatto sapere che il titolo è pronto a ricevere il suo primo Major Update a distanza di una settimana esatta dal lancio. L'aggiornamento verrà rilasciato a breve e porterà nel gioco diversi miglioramenti. Non si fermano gli ottimi risultati ottenuti da Call of Duty Black Ops 4. Il gioco infatti è arrivato nei negozi lo scorso 12 ottobre su PS4, Xbox One e PC e ...

In tre giorni le vendite fisiche e digitali di Call of Duty : Black Ops 4 hanno superato quota 500 milioni di dollari : Call of Duty Black Ops 4 di Treyarch era previsto andasse molto bene. Anche se sono passati solo tre giorni dal lancio, Activision ha confermato che le vendite digitali e al dettaglio dello sparatutto multiplayer hanno superato i $ 500 milioni. Se questa cifra sembra familiare, è perché Call of Duty: WW2 ha raggiunto lo stesso traguardo nei suoi primi tre giorni.Come riporta Gamingbolt, per quanto riguarda le vendite digitali del primo giorno, ...

Call of Duty Black Ops 4 : la rivoluzione del brand inizia da qui : Call of Duty Black Ops 4 è il nuovo capitolo della famosissima serie che durante gli ultimi anni ha riscosso un notevole successo con il terzo capitolo e la penultima uscita “WW II”. Questa volta però Activision cambia le carte in tavola dopo molti anni e lo fa con il team di Treyarch che come ben sappiamo guida il progetto “Black Ops” sin dalla prima uscita, il primo passo è stato quello di eliminare la modalità ...

Call of Duty Black Ops 4 fa le scarpe a PUBG - già ruba giocatori : L'arrivo di Call of Duty Black Ops 4 con la nuova modalità Battle Royale introdotta da Blackout ha avuto già le prime conseguenze, visto che è stata già registrata una diminuzione di giocatori su PUBG. In realtà c’è da dire che PUBG ha retto bene all'uscita del nuovo Black Ops durante lo scorso fine settimana, perché in quell’occasione il numero dei giocatori attivi in effetti non ha subito molti cambiamenti. La situazione però è cambiata nel ...

Il corposo update di Call of Duty : Black Ops 4 introduce alcune novità e risolve i bug più gravi : A meno di una settimana dal lancio di Call of Duty: Black Ops 4, il titolo sviluppato da Treyarch e pubblicato da Activision continua ad aggiornarsi nel tentativo di bilanciare definitivamente i complessi equilibri della modalità Blackout, risolvendo nel frattempo i bug segnalati più spesso dalla community.Proprio questa notte, come riferisce VG24/7, Black Ops 4 si è aggiornato introducendo qualche novità alla playlist Blackout. Se in precedenza ...

Call of Duty : Black Ops 4 - recensione : Nonostante sia tacciata di immobilismo, la serie di Call of Duty è sempre stata in grado di rinnovarsi, oltre che di dettare i tempi dell'intero genere degli sparatutto in prima persona.Con ambientazioni moderne, passate e future, doppi salti, zombie o una campagna cinematografica, era sempre Activision a dire ogni anno quello che uno shooter doveva o non doveva avere per fare breccia tra i giocatori. Non stupisce, quindi, che sia sempre Call of ...

L'organizzazione di beneficenza Call of Duty Endowment ha trovato un impiego a 50.000 veterani di guerra : Nel 2009, quando Call of Duty: Modern Warfare 2 era ancora una novità, Activision Blizzard iniziò il programma Call of Duty Endowment per finanziare programmi che garantissero ai veterani di guerra buone condizioni di vita dopo aver lasciato la vita militare. Ora, quasi 10 anni dopo, il programma ha raggiunto l'obiettivo di "collocare 50.000 veterani in un impiego significativo" (entro il 2019).L'obiettivo prefissato per il 2019 era, in realtà, ...

Call of Duty Black Ops 4 prepara un primo grande aggiornamento - cosa cambierà? : Call of Duty Black Ops 4 è ormai disponibile da una manciata di giorni, e ovviamente numerosi sono gli utenti che non hanno perso di certo tempo e si sono lanciati a rotta di collo all'interno del mondo di gioco costruito dai ragazzi di Treyarch. Il team di sviluppo ha ripreso in mano ancora una volta il franchise di Activision a distanza di anni, in virtù della canonica tripla rotazione che li vede alternarsi con Sledgehammer Games e Infinity ...

Call of Duty Black Ops 4 Dove Trovare Zombie E Casse Misteriose : Dove Trovare Zombie e Casse Misteriose in Call of Duty Black Ops 4 Blackout: posizioni mappa Battle Royale. Dove Trovare gli Zombie nella modalità Battle Royale Zombie e Casse Misteriose in Call of Duty Black Ops 4: Dove si trovano? Ecco la mappa Call of Duty Black Ops 4 Blackout è pieno di Zombie: ecco Dove trovarli! […]