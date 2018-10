Calciomercato | l’Ajax prolunga il contratto di una punta | sarà cessione in estate?

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) La stella di Kasper Dolberg ha iniziato a brillare nella stagione 2016-17, quella in cui ha contribuito a portare l’Ajax nella finale di Europa League persa contro il Manchester United. L’attaccante danese chiuse con 23 reti complessive che gli valsero l’attenzione di diversi top club europei. La stagione successiva, invece, anche a causa del ritorno ad Amsterdam di Klaas-Jan Huntelaar, non è stata all’altezza delle aspettative e Dolberg a fine maggio ha messo a referto solo 9 gol. Certo, ha inciso un infortunio a un piede che lo ha tenuto fuori per circa cento giorni, ma il giovane lanciere ha comunque evidenziato un’involuzione ed ha vissuto da comparsa anche il Mondiale in Russia. Le sirene di mercato non lo hanno più preso in considerazione come durante l’precedente, ma Dolberg si è rimboccato le maniche e ha ricominciato a segnare ...