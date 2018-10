Calcio | Gabriele Gravina nuovo Presidente della FIGC Eletto col 97 | 2% dei voti

Calcio : Gabriele Gravina unico candidato in corsa per la presidenza della FIGC : Una notizia che ci si aspettava ed oggi è arrivata la conferma: Gabriele Gravina è l’unico candidato alla prossima presidenza della FIGC. Lo riporta stamane l’Ansa e dunque il n.1 della Lega Pro sarà l’unico in corsa per le elezioni in FederCalcio, previste il 22 ottobre. Come riporta gazzetta.it, Gravina ha espresso la volontà di lanciarsi in questa sfida, con programma annesso, entro il termine stabilito dal regolamento, vale ...