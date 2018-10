Bufera Lega Forza Italia | Nisini | ' Dopo mesi di sparate ho dovuto puntualizzare | dispiace

Lega-Forza Italia - Bufera aretina. Mugnai : 'Governo incompetente' - Nisini : 'Farnetica - Ghinelli si dissoci' : Dopo l' affaire bando-periferie , all'apparenza rientrato , ma i sindaci beneficiari non ne sono troppo convinti, Ghinelli compreso, , scoppia il caso della cena post Palio di Siena: le maggioranze ...

Post contro i fratelli Cucchi : coordinatore della Lega nella Bufera : Quanto basta per scatenare la polemica politica, non placata neanche dalla cancellazione del Post avvenuta poche. Dagli esponenti politici locali il giudizio, seppur con diverse declinazioni, è ...

Tesla ancora nella Bufera : SEC annuncia azione legale contro Musk : Dopo Borsa USA da brivido per Tesla . Le azioni del produttore di auto elettriche di alta gamma hanno perso oltre l'11% del proprio valore nel trading after hours di Wall Street dopo che la Securities ...

Bufera su Casalino per audio contro tecnici Mef. Da Conte totale fiducia - fredda la Lega : Interviene anche il Ministero dell'Economia, attraverso finti che sottoineano: " L'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del ...

Ancora Bufera su Kodi : Streaming illegale. Chiudono diversi addons : Tanti addons e Repository per Kodi in questi giorni stanno chiudendo i battenti o non funzionano per nuove grane con la giustizia. Ecco cosa sta succedendo Nuova Bufera su Kodi: Streaming illegale. Chiudono diversi addons [settembre 2018] Esattamente un anno fa Kodi finiva sotto i ripetuti attacchi della giustizia con lettere intimidatorie delle major contro […]

Ancora Bufera su Kodi : Streaming illegale. Chiudono diversi addons : Tanti addons e Repository per Kodi in questi giorni stanno chiudendo i battenti o non funzionano per nuove grane con la giustizia. Ecco cosa sta succedendo Nuova Bufera su Kodi: Streaming illegale. Chiudono diversi addons [settembre 2018] Esattamente un anno fa Kodi finiva sotto i ripetuti attacchi della giustizia con lettere intimidatorie delle major contro […]

Legata e violentata per anni. Lui - un professore delle medie - nella Bufera : Una storia fosca, terribile che lascia increduli e tanta rabbia. Ha per protagonista un insegnante e una ragazza non ancora 18enne di un paesino nelle vicinanze di Maglie costretta più volte a rapporti sessuali, Legata al letto e fotografata durante le ore che invece che di lezione si erano trasformate in ore di sesso e violenza. A denunciare il suo aguzzino, un professore delle medie di Maglie, ora in pensione, è stata proprio la ragazza.Gli ...

Pensioni - Lega e M5S nella Bufera : i nodi della LdB 2019 sono Quota 100 e assegni d'oro : Il Governo Conte atteso alla 'prova del nove' per quanto riguarda il capitolo Pensioni da includere nella Legge di Bilancio 2019: il 'pasticcio' della proposta di legge Molinari-D'Uva, unitamente alla presa in considerazione della sola Quota 100 come primo step del superamento della Legge Fornero, sta creando parecchi malumori tra i lavoratori e tra le forze politiche. Oltre tutto, l'esecutivo, ora, è chiamato ad affrontare l'emergenza Genova, ...

Pillon - Lega - : "abolire aborto come in Argentina"/ "Cambiamo la 194" : Bufera su senatore e leader Family Day : aborto, nuova bufera contro senatore Lega Pillon: 'obiettivo aborti zero come in Argentina. Cambiamo la legge 194!'. Provocazione da Family Day.

Pillon (Lega) : “abolire aborto come in Argentina”/ “Cambiamo la 194” : Bufera su senatore e leader Family Day : aborto, nuova bufera contro senatore Lega Simone Pillon: "obiettivo aborti zero come in Argentina. Cambiamo la legge 194!". Provocazione di uno degli organizzatori del Family Day(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:28:00 GMT)

Ripescaggi Serie B - la Bufera continua : lunedì i calendari a 19 squadre sotto “minaccia” della Lega : Serie B, la bufera non si placa e lunedì dovrebbero andare in scena i calendari nonostante il caos relativo ai Ripescaggi Sta succedendo davvero di tutto relativamente al prossimo campionato di Serie B. La Lega ha deciso di bloccare i Ripescaggi, operazione ritenuta ilLegale dei club che puntavano alla promozione, con un Lo Monaco furibondo a nome del Catania. Il presidente della Lega Pro Gravina ha definito vergognosa tale situazione, ma ...