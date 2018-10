Brexit | May ai Comuni | accordo con Ue fatto al 95%

Brexit - May “Non allungheremo i tempi di transizione”/ Ultime notizie - la premier britannica fa chiarezza : Brexit, annullato vertice di novembre: scenario no deal. Ultime notizie Gran Bretagna, il primo ministro Theresa May: "accordo Ue rispetti referendum"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:39:00 GMT)

Brexit : May - no a estensione transizione : ANSA, - BRUXELLES, 18 OTT - "Non ci sarà bisogno di una proposta di questo tipo". Così la premier britannica Theresa May, al suo arrivo al vertice Ue a chi le chiedeva dell'estensione del periodo di ...

Brexit - annullato vertice di novembre : scenario no deal/ Ultime notizie - May : "accordo Ue rispetti referendum" : Brexit, annullato vertice di novembre: scenario no deal. Ultime notizie Gran Bretagna, il primo ministro Theresa May: "accordo Ue rispetti referendum"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Brexit - May : vogliamo un accordo Ue che rispetti il referendum : La premier britannica Theresa May insiste sull'obiettivo di un accordo di divorzio dall'Ue, ma anche sui suoi paletti sul dossier dell'Irlanda del Nord: "vogliamo un accordo che attui il mandato ...

Brexit - l'ora X è arrivata : May a Bruxelles. Ma adesso si rischia un - ennesimo - rinvio : 'Non essendoci alcun accordo, soprattutto sulla questione irlandese - spiegano alcune fonti europee - non si arriverà dichiarazione politica congiunta venerdì sera' come invece si sperava. Theresa ...

Brexit : May cerca strappare accordo Ue : ANSA, - LONDRA, 16 OTT - Ricompattare il governo dietro la sua linea negoziale: è questo, secondo i media britannici l'obiettivo di Theresa May che oggi ha convocato una riunione ad hoc del Consiglio ...

Brexit : May a cena summit Ue mercoledì : ANSA, - LUSSEMBURGO, 16 OTT - La premier britannica Theresa May ha confermato la sua partecipazione alla cena sulla Brexit, mercoledì sera. La premier avrà uno spazio per esporre il proprio punto di ...

Brexit - IL NODO IRLANDA NON SI SCIOGLIE/ Ultime notizie - May ottimista - Tusk un po’ meno “Possibile no deal” : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso IRLANDA". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:00:00 GMT)

May sempre più sola : "Accordo sulla Brexit raggiungibile" - Tusk frena : "Prepariamoci anche al no deal" : Separati dall'obiettivo d'un confine aperto, quello che dopo la Brexit occorrerà salvaguardare fra Irlanda e Irlanda del Nord. È il paradosso che continua a frenare l'accordo di divorzio fra Regno Unito e Ue a due giorni da un Consiglio europeo a questo punto destinato a restare, nel migliore degli scenari, interlocutorio. Un accordo che la premier britannica Theresa May ha insistito a evocare oggi come "raggiungibile" di fronte a ...

Brexit - Tusk : “dubbi su accordo”/ Ultime notizie - May a Ue : “pochi nodi ma molto seri” : Brexit, a rischio l'accordo tra Ue-Uk: convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue in vista del Consiglio Europeo. May, "ci sono pochi ma seri nodi per risolvere l'accordo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Brexit - May sull'accordo : 'Pochi ma seri nodi da risolvere' - : La premier britannica riferisce in Parlamento che sono stati fatti "progressi" importanti nel negoziato con l'Ue, ma non tutto è definito. E spiega: "No ad accordi con Irlanda del Nord che minaccino ...