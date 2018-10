Brexit Ian Mc Ewan | Questa gente dice ai politici | ripensateci

Brexit : Confagri - le imprese agricole italiane hanno bisogno di una forte tutela : ... la proposta di Bruxelles, infatti, ricorda Confagri, era quella di far pagare al mondo agricolo il costo del recesso del Regno Unito che ammonta a circa 14 miliardi di euro l'anno. Per quanto ...

L’appello di Jamie Oliver : “Salvate i ristoranti italiani dalla Brexit”. È davvero così? : "Salvate i ristoranti italiani dalla Brexit, che ha creato la tempesta perfetta. Io ho già dovuto chiuderne diversi dei miei": anche se ti chiami Jamie Oliver e la tua catena di locali italiani (la Jamie's Italian) è tra le più famose d'Inghilterra, in questo periodo pre-Brexit gli affari potrebbero girare tutt'altro che bene. Lo chef, diventato famoso grazie ai suoi consigli culinari sulla BBC, ha infatti lanciato un ...

Brexit : ex ministro - bocciare piano May : ANSA, - LONDRA, 14 OTT - L'ex ministro britannico euroscettico David Davis ha esortato il governo a ribellarsi al piano proposto alla Ue dalla premier, Theresa May, sui termini per l'uscita della Gran ...

Brexit : ex ministro - bocciare piano May : ANSA, - LONDRA, 14 OTT - L'ex ministro britannico euroscettico David Davis ha esortato il governo a ribellarsi al piano proposto alla Ue dalla premier, Theresa May, sui termini per l'uscita della Gran ...

Brexit : ex ministro - bocciare piano May : ANSA, - LONDRA, 14 OTT - L'ex ministro britannico euroscettico David Davis ha esortato il governo a ribellarsi al piano proposto alla Ue dalla premier, Theresa May, sui termini per l'uscita della Gran ...

Ricerca : scienziato italiano in Gb - la Brexit scoraggia l’arrivo di talenti : Non è ancora definita, ma la Brexit “sta già cambiando i giochi per la Ricerca in Gran Bretagna. Sono in Gb da 10 anni e i miei figli sono inglesi, quindi non penso ci siano conseguenze per me. Ma i migliori talenti sono scoraggiati a spostarsi in questo Paese, non essendo sicuri di poter rimanere. Questa è una perdita immensa per la Ricerca in Gran Bretagna“. A testimoniarlo all’AdnKronos Salute è Vincenzo De Paola, Head of ...

Brexit - Conte : 'Garantire i diritti degli italiani in Gb' : Il premier Giuseppe Conte, incontrando il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, ha ricordato che "l'accordo dovrà garantire in concreto i diritti acquisiti dei cittadini europei, tra cui i ...

I due minuti che cambiano gli equilibri in Francia sulla Brexit : Parigi. E’ stato molto chiaro, ieri, il ministro dell’Azione e dei conti pubblici francese Gérald Darmanin: la Francia si prepara “al peggiore scenario possibile” in tema Brexit, ossia all’assenza totale di un accordo tra l’Unione europea e la Gran Bretagna. “Su richiesta del primo ministro, preparo

Brexit - a Birmingham Boris Johnson attacca il piano "soft" di Theresa May : "È una truffa" : "Questo e' politicamente umiliante per un'economia da 2 mila miliardi di sterline", ha sottolineato.

Brexit - Johnson : "Piano May per accordo Ue non rispetta il voto" : Il piano varato dal Premier Theresa May per un accordo con l'Ue sulla Brexit "non è ciò per cui abbiamo votato", non rispetta "la democrazia". A parlare Boris Johnson al Congresso Tory di Birmingham. ...

Brexit : Johnson - piano May non rispetta il voto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Johnson al congresso Tory : "Il piano May sulla Brexit? Non è ciò per cui abbiamo votato. Infame l'idea di un secondo referendum" : Un secco no al piano May sulla Brexit e un attacco feroce all'avversario Jeremy Corbyn. È iniziato così l'intervento di Boris Johnson al congresso Tory, a Birmingham. sulla possibilità di una seconda consultazione sulla Brexit è stato categorico: "l'idea di un secondo voto è Infame, ma l'ovvia fragilità democratica del piano Chequers intensificherà solamente simili appelli", ha affermato. Il ...

La Brexit sta già danneggiando la scienza europea : Senza il contributo britannico come voce moderatrice e razionale sulle decisioni chiave, l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della scienza ne risentirà. Su questo punto, l'UE può prendere ...

Brexit : Johnson - piano May è umiliazione nazionale - si cambi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve