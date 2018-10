Brexit | Conte | io non me lo auguro ma prepariamoci a ' no deal'

askanews

: RT @FFretta: Scusate Conte-DiMaio-Salvini ma riuscite a guardare oltre il vs. naso magari in Inghilterra dove migliaia di persone manifest… - SacchiGg : RT @FFretta: Scusate Conte-DiMaio-Salvini ma riuscite a guardare oltre il vs. naso magari in Inghilterra dove migliaia di persone manifest… - ruiciccio : RT @FFretta: Scusate Conte-DiMaio-Salvini ma riuscite a guardare oltre il vs. naso magari in Inghilterra dove migliaia di persone manifest… - GM_Cortis : RT @MassimoUngaro: BREXIT SENZA ACCORDO: IL PREMIER CONTE DOVREBBE PREPARARE UN PIANO DI EMERGENZA COME FRANCIA E GERMANIA INVECE DI DORMIR… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Roma, 22 ott., askanews, - 'a una prospettiva di 'no'' sulla. 'Non possiamo escludere la prospettiva di un no, non è quella che vuole l'Italia e nemmeno l'Ue ma dobbiamo ...