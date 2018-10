Brasile | sondaggio | Bolsonaro al 60% | 20 punti su Haddad

Brasile : sondaggio - Bolsonaro al 59% : ANSA, - SAN PAOLO, 19 OTT - A nove giorni dal voto, Jair Bolsonaro , candidato di estrema destra alla presidenza del Brasile , si mantiene comodamente in testa alle previsioni per il ballottaggio, con ...

Voto Brasile .Sondaggio : Bolsonaro al 58% : 00.40 In Brasile, Bolsonaro , il candidato di estrema destra, parte in netto vantaggio verso il secondo turno delle presidenziali del 28/10, con il 58% dei voti validi, contro il 42% di Haddad,il delfino di Lula,del Partito dei lavoratori E' quanto emerge dal primo sondaggio della Datafolha,diffuso oggi e realizzato dopo il primo turno delle presidenziali di domenica scorsa, nel quale Bolsonaro ha ottenuto il 46% dei voti e Haddad il 29%.

Brasile : sondaggio - Haddad batte Bolsona : ANSA, - SAN PAOLO, 25 SET - Fernando Haddad , l'erede politico di Lula da Silva, accorcia la distanza che lo separa da Jair Bolsona ro, che resta sempre in testa alle intenzioni di voto ma, per prima ...

Brasile : sondaggio - per prima volta Haddad batte Bolsonaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve