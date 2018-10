Boxe – Una spettacolare battaglia tra Lopez e Prodan al Teatro Principe

Nessuna pausa per DAZN. Nel weekend in diretta Calcio - Rugby - Sport USA e Boxe : Nonostante la pausa dei principali campionati di Calcio, dovuta agli impegni delle Nazionali, anche il prossimo weekend su DAZN si presenta ricco di appuntamenti per gli appassionati di Sport. Saranno infatti oltre 25 gli eventi Sportivi che DAZN trasmetterà, live e on demand, nel fine settimana tra Calcio nazionale (con il turno di Serie D del Bari) e internazionale (con le qualificazioni alla Coppa d’Africa e la League One ...