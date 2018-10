Borsa su | spread in calo e vola Fca dopo la vendita di Magneti Marelli

Moody's non spaventa : Borsa in rialzo - Spread in calo : L'agenzia statunitense ha tagliato il rating dell'Italia a "Baa3" anche se l'outlook è stato portato a stabile da negativo grazie al fatto che il Paese ha "un'economia ampia e diversificata", come ...

Borsa - Milano +1 - 82%. Spread a 289 punti : 9.19 La Borsa di Milano apre a +1,82% con l' indice Ftse Mib a 19.426 punti. Il rimbalzo era atteso dagli analisti dopo il mancato declassamento a junk(spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano,tagliato solo a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook stabile. Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a quota 289. In avvio di scambi volo il titolo Fca che guadagna il 6,55% a 14,35 euro. In rialzo anche le Borse europee, ...

Occhi puntati su spread e reazione della Borsa : Milano - Indipendentemente da quale sarà l'andamento nella giornata odierna dello spread e di Piazza Affari dopo la bocciatura impressa nella notte di venerdì scorso da Moody's al debito sovrano ...

Lo spread vola poi ripiega a quota 301. Borsa in lieve calo : La bocciatura della manovra da parte dell'Ue e lo scontro nel governo fanno impennare lo spread tra Btp decennale e Bund tedesco che stamani è salito fino quota 340 punti base, aggiornando i massimi ...

Borsa sulla parità grazie allo spread : Finalmente la Borsa di Milano evita la frana e conquista una chiusura di giornata in quasi perfetta parità, Ftse Mib -0,04% a 19.080 punti e All Share sul -0,09% a 21.045, dopo una seduta in altalena, ...

Spread si raffredda dopo picco a 340 Borsa - in affanno i titoli bancari E ora l'Europa teme il contagio : Lo Spread Btp/Bund ha toccato venerdì mattina quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Solo nella seconda parte della mattinata l'indice si è parzialmente raffreddato ritornando ...

Borsa : Milano in parità - spread in calo : 18.13 L'accelerazione di Wall Street ha fatto migliorare sia Milano, sia le Borse europee con Madrid e Londra che salgono di mezzo punto mentre Francoforte e Parigi chiudono in leggero calo. Il calo della tensione sui titoli di Stato ha consentito a Milano di chiudedere quasi in parità: Mib -0,04% e All Share -0,09%. Lo spread Btp-Bund, dopo aver superato quota 340, ha chiuso a 301,6 punti base dai 327della precedente seduta. L'euro chiude ...

Turbolenze Borsa e Spread : 'se non durano - impatto limitato per l'economia' : I due interlocutori sono stati presentati dal presidente della Camera di Commercio Svizzera, Giorgio Berner, a una platea di attori di spicco dell'economia, tra i quali il presidente di Assoedilizia ...

Manovra - spread oltre 330 punti Borsa - future ora in rosso : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". Segui su affaritaliani.it

