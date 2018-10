Borsa | Milano snobba Moody' s

Borsa : Milano apre a +1 - 82% : ANSA, - Milano, 22 OTT - Piazza Affari a +1,82% con il Ftse Mib a 19.426 punti. Il rimbalzo era atteso dagli analisti dopo il mancato declassamento a 'junk', spazzatura, da parte di Moody's del rating ...

Borsa - Milano +1 - 82%. Spread a 289 punti : 9.19 La Borsa di Milano apre a +1,82% con l' indice Ftse Mib a 19.426 punti. Il rimbalzo era atteso dagli analisti dopo il mancato declassamento a junk(spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano,tagliato solo a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook stabile. Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a quota 289. In avvio di scambi volo il titolo Fca che guadagna il 6,55% a 14,35 euro. In rialzo anche le Borse europee, ...

Borsa Milano chiude in calo - -0 - 04% : ANSA, - Milano, 19 OTT - Seduta marginalmente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,04% a 19.080 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano in parità - spread in calo : 18.13 L'accelerazione di Wall Street ha fatto migliorare sia Milano, sia le Borse europee con Madrid e Londra che salgono di mezzo punto mentre Francoforte e Parigi chiudono in leggero calo. Il calo della tensione sui titoli di Stato ha consentito a Milano di chiudedere quasi in parità: Mib -0,04% e All Share -0,09%. Lo spread Btp-Bund, dopo aver superato quota 340, ha chiuso a 301,6 punti base dai 327della precedente seduta. L'euro chiude ...

Borsa : Milano riduce perdita - -0 - 6% - : ANSA, - Milano, 19 OTT - La Borsa di Milano , -0,6%, prosegue in territorio negativo ma riduce le perdite con le banche che, pur limando il calo, restano pesanti. Migliora l'andamento delle altre ...

Spread Btp-Bund sale a 335 punti base - Borsa Milano -0 - 25% : Roma, 19 ott., askanews, - Continua ad accumularsi tensione sui titoli di Stato dell'Italia. Dopo circa mezz'ora da inizio seduta lo Spread tra Btp decennali e Bund sale a 335 punti base, nuovo ...

Borsa : Milano arretra - -1 - 4% - con le ban : ANSA, - Milano, 19 OTT - La Borsa di Milano prosegue in forte calo dopo l'avvio di seduta. Il Ftse Mib cede l'1,4% e scende sotto i 19 mila punti, 18.850 punti,. Ad appesantire il listino sono le ...

Borsa - Milano tenta recupero +0 - 09% ma spread resta a 329 punti : Roma, 19 ott., askanews, - Avvio di contrattazioni debole e sotto pressione su Borsa e titoli di Stato italiani, con successivi tentativi di stabilizzazione. Il clima di volatilità persiste dopo che ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 38% : ANSA, - Milano, 19 OTT - Apertura in contenuto calo per Piazza Affari dopo la lettera dell'Ue sulla manovra finanziaria. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,38% a 19.015 ...

Italia sotto pressione : spread vola a 326 - Borsa Milano -1 - 89% : Milano, 18 ott., askanews, - Italia sotto pressione sul finale di seduta. Mentre tra Lega e M5S è scontro aperto sul decreto fiscale e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si appresta a ricevere il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che solleverà i timori di Bruxelles sulla manovra, lo spread vola alle stelle e …

Borsa : Milano chiude su minimi - -1 - 89% : ANSA, - Milano, 18 OTT - La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib ha perso l'1,89% a 19.087 punti finendo sui minimi di seduta , e a livello dei minimi da aprile 2017, mentre il listino si ...