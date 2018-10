Bordoni | Raggi invece di scusarsi dia spiegazioni su mancata prevenzione

romadailynews

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Roma – “L’aria fredda arrivata ieri su tutta Italia ha provocato forti piogge e grandinate su molte zone della capitale creando disagi ovunque. I filmati postati da tanti cittadini erano impressionanti. Stazioni della metro chiuse, automobilisti bloccati sui tetti delle auto semi sommerse, tram e bus fermi, allagata anche la sede del quinto Municipio, un disastro di cui la sindacasi e’ affrettata asui social”. “Oradici spieghi cosa si fa a Roma per la viabilita’, per la pulizia dei tombini, per l’incuria del territorio con alberi che cadono ogni pie’ sospinto. Ladelle emergenze e’ la prima cosa per mitigare l’effetto di certi eventi naturali anche cosi’ violenti. Bisogna comunque ringraziare l’operato costante dei vigili, della polizia municipale e della ...