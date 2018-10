BOOM! Fabrizio Corona ospite al GF Vip per 40 000 euro

davidemaggio

(Di lunedì 22 ottobre 2018)Chi legge questa pagine, sa bene che la produzione di Grande Fratello Vip vuolea Cinecittà. Non a caso, nelle ultime puntate del reality, la liaison ormai giunta al capolinea dell’ex agente fotografico con la concorrente Silvia Provvedi viene cucinata e condita senza che ce ne sia una reale ragione. Se la Donatella ’scoppiata’ sembra del tutto disinteressata all’argomento, figurarsi quanto il trasporto del pubblico possa esser vivo per una storia d’amore che non ha destato interesse nemmeno quando era in corso. Fatto sta che il GF -nonostante le comprensibilissime remore della Blasi (citofonare Flavia Vento)- non demorde e continua a ritenerela gallina dalle uova d’oro per un’edizione alla canna del gas. Dopo l’invito esplicito arrivato nella scorsa puntata e il ‘tira e molla’ mediatico, ...