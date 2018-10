Boom della Lega in Alto Adige Crollano Pd e M5S | scompare Fi

Elezioni Alto Adige - è Boom della Lega : Si sono tenute oggi in Trentino Alto Adige le Elezioni provinciali. Alle 21 si sono chiuse le urne e la percentuale di affluenza nei 487 seggi in Alto Adige è stata del 73,9%, rispetto alle Elezioni del 2013 si è registrato un calo nell'affluenza pari al 3,8 %. Nello specifico, a Bolzano la percentuale è stata del 64,6 %. Stesso valore di cinque anni fa. In calo, invece, l'affluenza nelle valli, fino ad oltre il 7% a Val Venosta. I votanti che ...

Bolzano : Boom della Lega - Svp in discesa. Cade il Movimento Tutti i risultati in diretta : Crisi del Pd, il Carroccio verso la vicepresidenza. Exploit del dissidente 5 Stelle. Lunedì i dati del Trentino

Alto Adige : Boom della Lega - forte ex M5S : 23.32 E' boom della Lega alle Provinciali dell'Alto Adige. Calo della Suedtiroler Volkspartei, sotto le aspettative. forte il Team Koellensperger, una sorta di lista civica con candidati sia del gruppo linguistico tedesco sia italiano che fino a qualche mese fa faceva parte del M5S. E', quindi, stato considerato una sorta di 5 Stelle in salsa tedesca. Dato rivelante in chiave futura (elezioni Comunali) è che la Lega a Bolzano è il primo ...

Il Boomerang della flat tax che penalizza molte imprese : Roma - Più tasse per le banche (e per i correntisti), inasprimento delle imposte "ambientali" a carico, c'è da scommetterlo, degli utenti di beni e servizi prodotti dalle aziende colpite. Infine il taglio a due importanti agevolazioni destinate alle imprese per finanziare la flat tax per le partite Iva. Con il risultato che almeno 1,2 milioni di aziende, dal prossimo anno, pagheranno più tasse. Il Def aggiornato varato dal governo delimita solo ...

Pace fiscale - il Boomerang della nuova rottamazione : nel 2019 incassi azzerati dal calo della riscossione : MILANO - Rischia di rivelarsi un flop per le casse dello Stato, almeno per il primo anno, una delle due misure cardine del decreto fiscale collegato alla manovra che include la cosiddetta 'Pace ...

Eutanasia Boom. Non c'è crisi per la fabbrica della morte : Significa che in tutto il mondo c'è una escalation dell'Eutanasia che da pratica 'estrema' per mettere fine a sofferenze a volte insopportabili, sta diventando un'industria, uno dei servizi che la ...

Santos - il Nobel amico di Obama e il Boom della coca in Colombia : Invece, se oggi la Colombia è tornata a rifornire il 74% della cocaina che si sniffa nel mondo lo si deve proprio a quello che per l'analista geopolitico Omar Bula Escobar è stato 'uno dei peggiori ...

Bollette - il Boom dei prezzi della CO2 fa aumentare luce e gas : Il consorzio Energindustria stima una bolletta più cara del 30% per il gas e del 10% per l’elettricità a causa del forte aumento del prezzo dei diritti di emissione di anidride carbonica scambiati sul mercato europeo. Il balzo dei diritti di emissione di Co2 spinge i prezzi all’ingrosso: effetti attesi anche per i privati ...

Boom! Domenica In : Lucarelli verso il forfait. Selvaggia : “Bastava togliere lo 0 - 002% a Fazio - ma niente - sono proprio la figlia della schifosa!” : Selvaggia Lucarelli Avete presente i preziosi dettagli della nuova Domenica In che vi abbiamo annunciato due settimane fa (clicca qui se li hai persi)? Bene, al ricco elenco di opinionisti chiamati alla corte di Mara Venier dovete sottrarre con ogni probabilità un paio di nomi. Le trattative con Selvaggia Lucarelli e Marina Di Guardo in Ferragni pare non sia andate a buon fine. Il motivo? Economico. L’editorialista del Fatto Quotidiano e ...

Sondaggi elettorali politici : Boom della Lega - M5S non tiene il passo : I nuovi Sondaggi politici di questa prima parte del mese di settembre mostrano un incremento da parte della Lega, che prosegue la sua corsa staccando i propri rivali settimana dopo settimana. La rilevazione effettuata da IPSOS nel corso della prima decade registra un boom da parte del partito di Matteo Salvini, che mette ancor più distante il M5S. Resta stabile il Partito Democratico, anche se molto più indietro rispetto ai primi due. IPSOS: ...

Sondaggi - Boom della Lega : con il 33 - 5% è il primo partito nel Paese : È possibile - scrive il Sondaggista del Corriere - che 'Una parte della componente, del Movimento 5 Stelle, nda, che si colloca più a sinistra, ad esempio, dissente dalla politica sui migranti , ...

Test medicina 2018 - dal Miur le risposte ai quesiti della prova : si prevede Boom di ricorsi : Il Miur ha pubblicato online quesiti e soluzioni del Test di ammissione alla facoltà di medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019. Per molti dei 67mila candidati la prova è stata molto difficile, soprattutto per quanto riguarda le domande di logica e cultura generale. Già fioccano le minacce di ricorsi al Tar: ecco cosa fare in caso di irregolarità.Continua a leggere