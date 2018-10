Bonucci | ma cosa dici? “Al Milan non mi esprimevo al meglio perchè avevo già deciso di

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Leonardoha parlato della sua annata in casa, un’annata non certo esaltante per il centrale della Juventus “Questa estate c’è stata un’offerta dello United, ma quando mi è stato detto che c’era la possibilità di tornare a casa alla Juventus, ho smesso di ascoltare tutte le altre offerte. In bianconero mi sento a casa, mi esprimo al. Alnon ci sono riuscito, probabilmentegià preso la decisione di tornare a casa“. Una frase molto controversa quella detta da Leonardoall’interno di un’intervista rilasciata al Telegraph. Di certo le parole del difensore non faranno piacere ai tifosi rossoneri.L'articolo, ma? “Alnon mialgiàdi andar via” SPORTFAIR.