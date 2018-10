Bomba d' acqua su Roma

Nubifragio Roma : temporale e grandine/ Video Bomba d'acqua : donna in Smart salvata dall'allagamento : Maltempo a Roma: Nubifragio sulla Capitale. temporale e grandine in tarda serata: Smart intrappolata nell'acqua e situazione decisamente complicata nella città eterna.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:02:00 GMT)

Maltempo - Bomba d’acqua e grandine su Roma : chiuse tre stazioni della metro - allagamenti e disagi [VIDEO] : Forte Maltempo in gran parte d’Italia: una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Roma attorno alle 19.30, con vento forte e grandine in alcuni quartieri della città. Si registrano i primi allagamenti, soprattutto nelle zone nord, e disagi alla circolazione. Le previsioni meteo non davano allerte particolari sulla Capitale, dove si è vissuta una giornata dal clima mite, quasi primaverile. Poi improvvisamente il cambio di clima, con ...

Maltempo - violenta Bomba d’acqua nel Catanese : auto colpite da detriti - traffico in tilt : Maltempo in Sicilia. Una improvvisa e violenta bomba d’acqua nel pomeriggio si è abbattuta sulla Statale che collega Catania e Gela, tra Palagonia e Scordia. In poco tempo sono venuti giù oltre 50 cm di pioggia. Le automobili in transito sono state colpite da detriti e sulla strada si è riversato fango.Continua a leggere

Catania - Bomba d'acqua sulla statale per Gela - automobilisti salvati dai sommozzatori : Nubifragio tra Palagonia e Scordia: in pochi minuti è caduto mezzo metro di pioggia. Vetture sommerse, intervengono i sub dei vigili del fuoco. Domani allerta meteo gialla

La Bomba d’acqua su Cagliari : strade sommerse e auto sott'acqua : Continua l’emergenza maltempo a Cagliari. La bomba d’acqua ha allagato le strade e gli scantinati di diversi comuni a Sud dell’isola. Si conta già una vittima, una donna di 45 anni che stava cercando rifugio assieme alla famiglia quando la loro auto è stata travolta dall’acqua.

Maltempo - Sardegna in ginocchio : nuova Bomba d'acqua - crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : Mezza Sardegna sott'acqua: esondazioni e allagamenti, voragini sulle strade e un ponte crollato, cittadini messi in salvo e intere zone isolate, si parla di 30mila abitanti. È pesantissimo...

Bomba d'acqua e inondazioni a Maiorca : 8 morti. Tra loro due turisti britannici : Almeno otto persone sono morte a Maiorca a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l'isola nelle ultime ore. Secondo quanto riporta El Pais ci sono anche nove dispersi. Due delle vittime e ...

