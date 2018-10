Bolzano : sale la Lega - Svp in discesa. Cade il Movimento Tutti i risultati in diretta : Crisi del Pd, il Carroccio verso la vicepresidenza. Exploit del dissidente 5 Stelle. Lunedì i dati del Trentino

Bolzano : SVP oltre il 40% - Lega arretra : 2.31 La Svp torna a salire e dopo l'89% di sezioni scrutinate il partito di raccolta dei sudtirolesi è al 40,8%,ovvero - anche se di poco - oltre l'obiettivo del 40% indicato nei giorni dal governatore Arno Kompatscher. Per il secondo posto è testa e testa tra il Team Koellensperger e la Lega . Team ha nuovamente superato la Lega e ora è in seconda posizione con il 15%, mentre il partito di Salvini arrestra al 12%. Stanno infatti arrivando ...

Bolzano - la Lega sale al 17% L’Svp cala al 35 - 2% - boom dell’ex M5S Köllensperger Tutti i risultati in diretta : In Alto Adige spoglio già iniziato. A Trento si vota fino alle 22 e lo spoglio inizia lunedì mattina. Tiene l’affluenza a Bolzano : alla chiusura delle urne ha votato il 73,9% degli aventi diritto

Urne chiuse in Alto Adige : Svp sotto il 40% - Lega al 30% a Bolzano : Alla chiusura delle Urne delle ore 21 nei 487 seggi presenti in Alto Adige la percentuale di affluenza è stata del 73,9%. I votanti che si sono recati alle Urne per il rinnovo del consiglio provinciale Alto atesino sono stati complessivamente 282.244. Rispetto alle elezioni del 2013 si è registrato un calo nell'affluenza pari al 3,8 %. A Bolzano la percentuale è stata del 64,6 %, stesso valore di cinque ...

Elezioni Trentino Alto Adige - la Lega sogna l’egemonia nel Nord-est : a Bolzano vanno bene pure gli alleati di Boschi e Pd : Birra, grembiulino blu e foto con i Kastelruther spatzen, la band di musica folk sudtirolese più conosciuta in Alto Adige. È il Matteo Salvini in versione “Südtirol zuerst”, tedeschizzazione del motto “prima gli italiani”. Un’invasione di campo nella politica bolzanina che racconta meglio di qualsiasi altra immagine quanto le Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige siano importanti soprattutto per la Lega, tanto da avere la priorità ...