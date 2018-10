Blitz nel centro accoglienza di Don Biancalani

Blitz nelle sale giochi di Mantova : per quattro scatta la chiusura : Sospesa per quindici giorni l'attività della Izi Play di piazza Arche: la polizia trova un ragazzino alla slot machine

Blitz e sequestro nel terreno del Comune - il sindaco Santucci : 'E' una persecuzione - partirà la denuncia' : 'E' una persecuzione', non usa mezzi termini Alberto Santucci, primo cittadino di Badia Tedalda, commentando con un post su Facebook il sequestro del terreno di proprietà del Comune da parte dei ...

Buste della spesa in cambio di voti : Blitz nella onlus a Torre del Greco : Torre DEL Greco - Non solo posti di lavoro nella nettezza urbana: per comprare voti alle comunali di giugno a Torre del Greco, il gestore di una onlus avrebbe consegnato pacchi alimentari a persone ...

Capolarato - il Blitz della Finanza nelle campagne del Casertano : Dopo una lunga attività di indagine sul fenomeno del Capolarato, fatta di appostamenti e intercettazioni, sono stati arrestati a Mondragone, nel Casertano, un 49enne tunisino e la moglie di ...

Napoli - maxi Blitz nella notte : sgominata la piazza di spaccio della Vanella Grassi : I carabinieri della Compagnia Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea a carico di 12 ...

Mafia - Blitz nel Catanese contro clan Santapaola-Ercolano : 18 arresti : Tra gli arrestati spicca il nome dell'ex deputato regionale ed ex sindaco di Aci Catena, Raffaele Nicotra, nei cui confronti l'accusa è quella di scambio elettorale politico mafioso. Le indagini hanno ...

Droga : 8 ordinanze cautelari nel Blitz polizia a Padova (2) : (AdnKronos) - Nel corso dell’attività investigativa, che ha già portato in carcere nove persone, sorprese in possesso di ingenti quantitativi di stupefacente, sono già stati sequestrati 100 chilogrammi di droghe di diverse specie oltre a denaro pari a 205.000 euro in contanti. Le stesse indagini, su

Droga : 8 ordinanze cautelari nel Blitz polizia a Padova : Padova, 9 ott. (AdnKronos) - La Squadra Mobile di Padova, unitamente a personale del servizio Centrale Operativo e del Servizio Centrale di polizia Scientifica, a conclusione di un’indagine coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica Benedetto Roberti, ha dato esecuzione, all’alba di oggi,

Napoli - scacco al clan dei tre fratelli : maxi Blitz nella notte - 14 arresti : A Napoli e in diversi comuni della provincia i carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale...

Napoli - scacco al clan dei fratelli : maxi Blitz nella notte - 14 arresti : I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei...

Aquarius - Blitz dell'estrema destra nella sede di Sos Mediterranée a Marsiglia : Al grido di "sequestrate l'Aquarius" hanno seminato il panico nella sede della ong SOS Mediterranée, l'associazione di salvataggio dei migranti in mare da settimane al centro delle polemiche. Una ventina di militanti del gruppuscolo di estrema destra francese Generation Identitaire sono finiti in stato di fermo, mentre i dipendenti della ong e tutta la città di Marsiglia sono sotto shock per questo raid senza precedenti.I 20 ...

Blitz Toninelli sotto viadotti A25 : Sono finiti gli accordi incestuosi della vecchia politica". Toninelli ha poi parlato dei suoi predecessori i quali, ha detto, dopo aver firmato le convenzioni con i concessionari si sono dimenticati ...

Blitz Toninelli sotto viadotti A25 : Sono finiti gli accordi incestuosi della vecchia politica". Toninelli ha poi parlato dei suoi predecessori i quali, ha detto, dopo aver firmato le convenzioni con i concessionari si sono dimenticati ...

Ponti - Blitz di Toninelli sotto ai viadotti dell'A25 : "Rinegozieremo gli accordi con Strada dei Parchi" : L'annuncio del ministro dei Trasporti reduce da un sopralluogo ai piloni più malridotti dell'autoStrada: "Rivedremo tutti i contratti fatti dai precedenti governi con i signori dell'asfalto"