BioWare non esclude una versione rimasterizzata di Dragon Age Origins

BioWare ha volontariamente deciso di non rivelare tutti i dettagli su Anthem : Anthem, dal suo annuncio, è rimasto un po 'un enigma, il gioco, che è confermato essere un titolo in stile Destiny in lavorazione presso lo studio che ci ha portato Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate 2, Mass Effect e Dragon Age, è stato mostrato un paio di volte (l'ultima volta all'E3), ma a parte questo, BioWare è stata un po 'silenziosa su tutto. Mentre ci hanno fornito alcune informazioni, come il recente annuncio del ...