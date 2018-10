Bimbo morto | fatale occlusione intestino

Latina - Bimbo morto travolto da armadio : 23.13 Un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un armadio . Il piccolo era a casa del nonno,dov'erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Giocando avrebbe urtato il mobile che gli è franato addosso. E' successo a Campoverde ( Latina ). Inutile la corsa all'ospedale di Aprilia, dove il bimbo è arrivato già deceduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ma dalle prime ricostruzioni pare che non vi sia alcun dubbio: è stata una disgrazia.

Mestre. Bimbo di quattro anni trovato morto in un canale di Rione Pertini : Mestre è sotto choc. Un bambino di quattro anni è stato trovato morto venerdì sera in un canale di Rione

Bimbo morto con testa incastrata nel lettino. Trovato dal papà la mattina : Charlie Abbey ha raccontato di fronte al tribunale di Leeds, in Inghilterra, l'agghiacciante momento in cui ha Trovato il corpo senza vita di suo figlio di soli sette mesi. Il piccolo Oliver è morto ...

Maltempo Calabria - ritrovato il corpo del Bimbo di 2 anni morto con la madre e il fratellino : Nicolò era stato travolto dalla furia delle acque durante il Maltempo della scorsa settimana mentre viaggiava sull’auto con la madre ed il fratellino vicino Lamezia Terme. Proprio per oggi erano stati organizzati i funerali di Stefania Signore e del figlio Christian, 7 anni .Continua a leggere

Bimbo morto dopo il cesareo - disposta l'autopsia. Cinque indagati per omicidio colposo - : Proseguono le indagini della Procura leccese sulla morte di un neonato dopo il parto cesareo . Il pubblico ministero Maria Consolata Moschettini ha fissato il conferimento incarico per l'autopsia, in ...