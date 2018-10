Biglietti in prevendita per la finale del Premio Bertoli a Modena | tutti i vincitori da

Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti da Milano a Roma e Verona : Biglietti in prevendita : Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti tra maggio e luglio. Con il lancio del nuovo disco di inediti dal titolo Down The Road Wherever, anticipato dal singolo Good On You Son, Mark Knopfler annuncia 7 live in Italia attesi dal 10 maggio prossimo. Il 10 maggio, l'artista sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data attesa in un palazzotto dello sport a maggio. La tournée Italiana riprenderò il 13 luglio con un ...

Il docu-film This is Maneskin al cinema il 24 ottobre : tutte le sale e i Biglietti in prevendita : Arriva al cinema per un solo giorno il docu-film This is Maneskin sul gruppo di X Factor. La band guidata da Damiano non ha trionfato nella scorsa edizione del programma per un soffio, battuta in finale da Lorenzo Licitra. Dalla sua parte però ci sono i sold out registrati negli scorsi mesi e risultati in classifica che posizionano il nuovo singolo, Torna a casa, ancora in vetta ai più venduti della settimana. I Maneskin rilasceranno a breve ...

Nuove date per il tour di Irama nel 2019 : tutti i concerti e le info sui Biglietti in prevendita : Nuove date sono in programma per il tour di Irama nel 2019. La tournée partirà il 28 febbraio e proseguirà fino al prossimo 5 aprile quando il cantante sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), primo ed unico appuntamento live in un palazzetto dello sport. Il tour di Irama nel 2019 inizierà da Torino con un concerto il 28 febbraio ed uno il 1 marzo. A seguire, l'artista sarà dal vivo a Bologna, Napoli e Roma (tripla data ...

Prezzi dei Biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 - prevendita al via da App ufficiale - su TicketOne e TicketMaster : Qui sotto i Prezzi dei biglietti per Marco Mengoni in tour nel 2019 nei palazzetti dello sport. La prevendita in anteprima per i fan da app ufficiale di Marco Mengoni parte oggi alle ore 10.00, a seguire i ticket saranno disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola. Il numero di biglietti in prevendita oggi da app ufficiale di Marco Mengoni è molto limitato e da ...

Biglietti in prevendita per il tour di Raf con Umberto Tozzi - annunciata una raccolta dopo Come una danza : Il tour di Raf con Umberto Tozzi è ufficiale. Il brano Come una danza sarà disponibile dal 22 ottobre, ma i due artisti hanno già annunciato i concerti di supporto alla raccolta Raf Tozzi che rilasceranno il 30 novembre con una nuova versione di Gente di mare e una serie di brani delle loro carriere che attendono di essere resi noti. Il brano che avvia il progetto congiunto sarà presentato a Che tempo che fa, in occasione dell'intervista che ...

Laura Pausini in concerto a Montecarlo per Capodanno : info e Biglietti in prevendita : Laura Pausini in concerto a Montecarlo per Capodanno. L'artista di Solarolo sarà ancora sul palco per la fine dell'anno, per un live con il quale si saluterà la fine del 2018 e si accoglierà il 2019. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati al prezzo di 553,50 €, con inizio dell'evento previsto per le ore 22,30. L'apertura delle porte è invece prevista a partire dalle ore 20. I tagliandi d'ingresso sono disponibili a questo ...

Biglietti in prevendita per il tour nei teatri di Ermal Meta : i concerti continuano nel 2019 : Il tour nei teatri di Ermal Meta è finalmente ufficiale. Quelle che sembravano solo delle voci sono state confermate dal diretto interessato, che avrebbe preferito tenere ancora segrete le date che ha organizzato per il 2019. Si tratta di un progetto completamente nuovo, quello portato da Ermal Meta, che per la prossima avventura ha deciso di circondarsi di musicisti d'eccezione, individuati negli GnuQuartet. La prima data è fissata al Teatro ...

Prezzi dei Biglietti in prevendita per il tour di Fedez al via da Firenze a marzo 2019 : Dopo l'annuncio del tour di Fedez, ecco arrivare i Prezzi dei biglietti per partecipare ai concerti che l'artista di Rozzano ha organizzato per il suo ritorno sul palco da solista dopo il successo del progetto congiunto con J-Ax. Il primo concerto è previsto per il 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze ma i concerti proseguiranno per tutto il mese di marzo e fino alla metà di aprile, quando approderà alla Zoppas Arena di Conegliano per ...

Le date del tour di Marco Mengoni nel 2019 : Biglietti in prevendita per #MengoniLive2019 : Torna il tour di Marco Mengoni appena annunciato, prodotto e distribuito da Live Nation. Torna dopo tre anni dall’ultimo album in studio con il quale ha messo insieme grandi successi e numeri che ad oggi non sono affatto scontati. Il 19 ottobre verranno pubblicati i due nuovi singoli di Mengoni, intitolati “Buona vita” e “Voglio”. Dalle anteprime in esclusiva sui social ufficiali dell’artista, “Buona vita” appare con sonorità latine mentre ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Modena City Ramblers - arriva Riaccolti – Punk’n’folk acoustic club tour : I concerti dei Modena City Ramblers nei club arrivano dopo l'uscita del disco Mani come rami, ai piedi radici, che ha raggiunto il mercato il 10 marzo del 2017. Dopo i concerti all'aperto, il gruppo è quindi ora pronto a tornare sul palco dei club per una nuova serie di concerti con i quali torneranno a supportare la musica della loro ultima prova di studio portando il sound che da sempre li ha caratterizzati. I brani saranno quelli dei primi ...

Sfera Ebbasta in tour nel 2019 - Biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...

Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019 - prime date e città per il “concerto della vita” con orchestra sinfonica : Biglietti in prevendita : Annunciato il Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019, con le prime date di una tournée teatrale che proporrà i brani del Nuovo album Fino a qui in una versione decisamente inedita. Dopo il grande successo della raccolta di duetti su brani storici della band e un'assenza dai palchi di almeno due anni, i Tiromancino torneranno in tour da gennaio 2019 con una serie di concerti nei principali teatri italiani per presentare al pubblico l'ultimo ...

Biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Alessandra Amoroso per 10 al via nel 2019 : Le nuove date del tour di Alessandra Amoroso arrivano all'indomani dal riconoscimento del disco d'oro per 10, suo ultimo disco di inediti rilasciato il 5 ottobre scorso e dal quale ha già estratto La Stessa e Trova un modo, arrivato nel giorno del rilascio dell'album. Sono 5 le date del tour già al raddoppio, con la nuova data del 6 maggio al Palapartenope di Napoli. I Biglietti sono in prevendita dal 16 ottobre a partire dalle ore 18. I ...

Fedez in tour nel 2019 - arrivano i palasport dopo San Siro : info Biglietti in prevendita : L'annuncio di Fedez in tour nel 2019 arriva a qualche mese dalla data allo Stadio San Siro che ha tenuto con J-Ax. Che il progetto da solista sarebbe continuato era già noto da tempo, ma le date nei palasport sono arrivate a sorpresa e durante la sua partecipazione a X Factor. Ancora da decidere la data di uscita dell'album, mentre è già certa la partenza in tour nel mese di marzo. Le location sono quelle dei maggiori palasport italiani, con ...