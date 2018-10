BergamoScienza | l' edizione 2018 si chiude con più di 130mila presenze foto

XVI edizione di BergamoScienza : chiusura affidata al Premio Nobel Craig Cameron Mello : Sarà affidata al Premio Nobel per la Medicina 2006 Craig Cameron Mello domenica 21 ottobre la chiusura della XVI edizione di BergamoScienza , la manifestazione di divulgazione scientifica che ha visto alternarsi in 16 giornate oltre 160 eventi, tutti gratuiti – conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre – scienziati di fama internazionale. Al Centro Congressi Giovanni XXIII alle ore 17 il biochimico statunitense Craig Cameron Mello ...

BergamoScienza 2018 - aperta la nuova edizione fra emozioni e letteratura : ... ha visto i due esperti confrontarsi sul tema delle emozioni , un argomento in grado di unire due settori apparentemente lontani come scienza e letteratura : "Esperienze spiacevoli possono non esser ...

Al via la nuova edizione di ' BergamoScienza ' : ... che proporrà in 16 giornate interamente dedicate alle meraviglie della scienza con ben 160 eventi , tutti gratuiti: conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre. Ultime notizie dal mondo ...

Lo scrittore Ian McEwan e il neuroscienziato Ray Dolan aprono la XVI edizione di BergamoScienza : Qualche lettore di Ian McEwan ricorderà il neurochirurgo protagonista del romanzo Sabato. Lo scrittore britannico durante la stesura probabilmente si consigliò anche con l’amico e neuroscienziato Ray Dolan, docente di neuropsichiatria all’University College of London. I due condividono, oltre all’amore per le escursioni in montagna, dalle Dolomiti all’Hymalaya, anche una grande passione per la scienza: Ian McEwan ha una mirabile capacità di ...