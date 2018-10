Beppe Vessicchio | il saggio ‘La musica fa crescere i pomodori’ diventa un concerto | “Così

ilfattoquotidiano

: Domenica 28 ottobre, la 4a edizione del talent show in Galleria con Beppe Vessicchio in Giuria - pesaronotizie : Domenica 28 ottobre, la 4a edizione del talent show in Galleria con Beppe Vessicchio in Giuria - _DAGOSPIA_ : LI RICONOSCETE? UNO DOPO 2 ESONERI SEMBRA IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO, L’ALTRO PUNGE ZAMPARINI… - PMinocchi : RT @UispNazionale: Il maestro #Vessicchio e lo #sport : intervista di @UispNazionale ad uno dei protagonisti del #GrandeViaggioInsieme @Con… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) “Pronti, partenza, via”. Il 5 novembre 2018, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ildi musicoterapia Lafai pomodori si trasformerà in un. Prima assoluta nazionale con il celebre maestroprotagonista assieme al suo ensemble I Solisti del sesto armonico. Dalle arie di Vivaldi alle hit fusion dei Weather Report passando per i soundtrack di Ennio Morricone, il canto nazionalpopolare di Domenico Modugno e le canzoni di Sanremo su cuiha messo cappello, guanti, sciarpa e arrangiamento in 24 anni di frequentazioni festivaliere di rango (Zucchero, Gino Paoli, Elio e le storie tese, giusto per citarne alcuni). Il tutto però rigorosamente elaborato con il criterio “armonico-naturale”. “A Brindisi approfitteremo di tutto il lavoro sperimentale fatto con lasugli organismi viventi, vegetali e in parte animali, per raccontare quello ...