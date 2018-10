Beppe Grillo vs il Colle | Appendino ‘difende’ Mattarella Video | bufera sui 5Stelle

Il delirio di Beppe Grillo sull’autismo : ecco che cos’è la sindrome di Asperger derisa dal comico genovese - fondatore del Movimento 5 Stelle : I poteri del Capo dello Stato, le agenzie di rating, il Partito Democratico: la pseudo comicità di Beppe Grillo, della quale c’è chi ride ma soprattutto c’è chi piange, non ha risparmiato nessuno, nemmeno chi soffre di autismo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, durante il suo intervento alla kermesse tenutasi nel weekend a Roma, ha tirato in ballo anche le persone affette da autismo e in particolare dalla sindrome di Asperger, ...

Autismo - Renzi contro Beppe Grillo : “Fai schifo - hai insultato un bambino autistico” : Dopo le battute di Beppe Grillo sull'Autismo, il senatore del Pd Matteo Renzi attacca duramente il fondatore del M5s: "Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che offendere il presidente della Repubblica. Senza giri di parole: Beppe Grillo, per me fai schifo".Continua a leggere

"Mai prendersi troppo sul serio". Beppe Grillo il giorno dopo si rifugia nell'ironia : È potere del "buffone" - così si è autodefinito ieri al Circo Massimo - dire che stava scherzando. Anche quando si esagerato al punto da mettere in difficoltà la propria parte politica, il Movimento 5 Stelle, mobilitato per porre un argine alle parole di Beppe Grillo su Sergio Mattarella, e non solo. "Mai prendersi troppo sul serio, perché senza ironia non c'è umanità" scrive oggi Grillo sul suo ...

La chiamata di Conte a Mattarella dopo l'attacco di Grillo al Quirinale : «Beppe ha esagerato» : «Il capo dello Stato ha troppi poteri, vanno ridimensionati». l'attacco di Beppe Grillo ha scatenato una bufera nei rapporti tra Palazzo Chigi ed il Quirinale. A tal punto che il premier Giuseppe ...