Bel segnale eleggere Gravina subito

Basket - Ettore Messina : “Italia ai Mondiali nelle finestre d’autunno? Sarebbe un Bel segnale” : C’è un uomo che, pur essendo lontano dall’Italia, non l’ha mai lasciata nel senso più proprio. Quell’uomo è Ettore Messina, l’allenatore che più di ogni altro rappresenta il nostro Paese nel mondo a livello cestistico. Anche oggi che è di nuovo alle dipendenze di Gregg Popovich quale suo vice ai San Antonio Spurs, Messina non dimentica il suo Paese, come dimostra in un’intervista rilasciata al Corriere dello ...

Bel segnale Huawei sull’aggiornamento Android Pie? Test Huawei Mate 10 Lite sorprendente : Sorprende non poco in queste ore una notizia che coinvolge il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite e che potrebbe aprire scenari estremamente interessanti per moltissimi prodotti disponibili sul mercato, in riferimento alla complessa compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come abbiamo notato anche pochi giorni fa, parlandovi della seconda beta ufficiale per il pacchetto software, fino a questo momento si è ragionato come ...

Olimpiadi : sindaco Belluno - da governo segnale di grande debolezza : Belluno, 18 set. (AdnKronos) - "È incredibile che un governo abdichi così al suo ruolo di mediatore, alla vigilia di un incontro importante come quello di Losanna di domani. Questo è stato un segnale di grande debolezza: non si può non essere in grado di coordinare un confronto e di ciogliere un nod

"Dimissioni di Nava? Un segnale non Bellissimo per il Paese" : Per il Paese le dimissioni del presidente Consob Mario Nava rappresentano un segnale "non bellissimo", dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dalle 'giornate del lavoro' della Cgil "Siamo sempre al conflitto delle istituzioni, speriamo prevalga sempre il buon senso. Tra l'altro il presidente della Consob è una persona di grande qualità e di grande livello professionale".

Vettel trionfa nel Gp del Belgio e lancia un segnale per Monza. Hamilton secondo : Sebastian Vettel vince il Gp del Belgio a Spa con una gara passata sempre in testa dall'inizio alla fine. Hamilton secondo, Raikkonen fuori. Domenica prossima il Gp d'Italia a Monza Una gara passata ...