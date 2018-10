Bebe Vio | Alex Zanardi | Martina Caironi e la forza che vince ogni avversità

Bebe Vio guarda al futuro : 'Penso ai Mondiali e alle Paralimpiadi ma anche allo studio' : ... poi magari in un unico comitato che possa unire sport olimpico e paralimpico ', le aspirazioni della Vio che non smette mai di guardare oltre, per una crescita propria e del suo mondo.

Bebe Vio guarda al futuro : “Penso ai Mondiali e alle Paralimpiadi ma anche allo studio” : Reduce dal terzo oro europeo, sono sempre ambiziosi gli obiettivi di Bebe Vio, la straordinaria atleta paralimpica della scherma che non smette mai di stupire. I target sono quindi i Mondiali e le Paralimpiadi. “Adesso a novembre inizia la qualificazione paralimpica – le prime parole dell’azzurra, ospite del Festival dello Sport (fonte: Ansa) – Intercalate anche da 12 gare di Coppa del mondo e poi il Mondiale e ...

Bebe Vio MEGLIO DI JENNIFER LAWRENCE/ Scherzo su Facebook : la risposta è da applausi : Uno Scherzo su Facebook ai danni della schermitrice disabile BEBE Vio che invece la prende con auto ironia scherzandoci sopra a sua volta, ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 07:40:00 GMT)

L’insolito trio - Belen Rodriguez a cena con Martin Castrogiovanni e Bebe Vio [VIDEO] : Belen Rodriguez a cena con Martin Castrogiovanni e Bebe Vio: l’allegro ed insolito trio si diverte insieme in un locale di Roma Dopo le registrazioni di ‘Tu sì que Vales‘, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni cenano insieme in un locale di Roma. I due presentatori del talent show si uniscono ad un’allegra combriccola di cui fa parte anche la campionessa di scherma Bebe Vio. Il gruppetto si riprende mentre ...

Festival dello sport - una sfilata di big : da Tortu a Bebe Vio - da Guardiola alla Pellegrini : Il mondo della scienza e della tecnologia avrà un polo dedicato, il Tech Dome, con incontri, eventi esperienziali dedicati alle nuove tecnologie, la presenza di start up e workshop. Anche il Muse si ...

Bebe Vio : 'Penso di essere sopravvalutata - mi sento una persona normale. La mia fortuna? Chi mi circonda' Bebe Vio : 'Mi sento una persona ... : Proprio come lei, che ha vinto praticamente tutti i tornei di scherma più importanti a livello europeo e mondiale, nonostante sia la prima schermitrice al mondo a gareggiare con protesi a tutti e ...

Scherma paralimpica - Bebe Vio trascina l Italia oro nel fioretto a squadre : Le due compagini, campionesse del mondo in carica, hanno ribadito la loro qualità tecnica su scala continentale, conquistando il titolo europeo al termine delle rispettive gare. L'Italfioretto donne, ...

Bebe Vio vince l’oro nell’Europeo di fioretto : Bebe Vio a Terni ha conquistato per la terza volta consecutiva la medaglia d'oro degli Europei di fioretto individuale, in finale la Vio ha sconfitto per 15-1 la russa Mishurova. La Vio, che ora cercherà di vincere anche il titolo a squadre sabato prossimo, ha conquistato l'ennesima medaglia d'oro della sua superlativa carriera.Continua a leggere

VASCO ROSSI E Bebe Vio NEL VOCABOLARIO ZINGARELLI 2019/ Le parole del rocker : “Rifiutai un lavoro per…” : VASCO ROSSI e BEBE Vio entrano nel VOCABOLARIO ZINGARELLI del 2019: il rocker di Zocca scrive la definizione di "spericolato" mentre la campionessa quella di "sogno".(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:00:00 GMT)

Scherma - Europei paralimpici : terzo oro nel fioretto per Bebe Vio : La 21enne replica i successi del 2014 e 2016 battendo in finale la russa Mishurova. Medaglie anche per Mogos e Giordan