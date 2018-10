Beautiful Anticipazioni 22 ottobre 2018 | Ridge affronta Bill

Beautiful Anticipazioni : il tragico incidente di BILL sui giornali americani : Nel futuro di Beautiful si sfiorerà la tragedia due volte, ed entrambi i momenti al cardiopalma riguarderanno il personaggio di BILL Spencer. Nelle puntate italiane che vedremo da qui a neanche troppo tempo, qualcuno sparerà a BILL (Don Diamont) e lui rischierà la vita. Se ci leggete spesso, già sapete che quasi tutto il cast rientrerà tra i sospettati e che a un certo punto sarà Liam (Scott Clifton) ad essere etichettato come il potenziale ...

Beautiful Anticipazioni dal 22 al 27 ottobre : Ridge vuole denunciare Bill - Liam confuso : Beautiful: le anticipazioni dal 22 al 27 ottobre vedranno Ridge infuriato con Bill. Il Forrester è pronto a denunciarlo per abusi sessuali, nonostante il parere contrario della figlia. Intanto Liam, sorpreso dall'arrivo di Hope, sara' sempre più confuso. Nella puntata della soap Beautiful di sabato, Steffy ha confessato a Ridge di essere incinta ma anche di aver fatto una cosa orribile della quale si vergogna. Il Forrester è al settimo cielo per ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane dal 22 al 27 ottobre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 22 ottobre a sabato 27 ottobre 2018 Nuovi risvolti interessanti a Beautiful la prossima settimana. Nelle puntate italiane della soap opera Steffy confessa al padre di essere incinta e di essere andata a letto con Bill Spencer. Una notizia devastante per Ridge Forrester, che vuole addirittura denunciare […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 22 al 27 ottobre ...

Beautiful - drammatico scontro tra Bill e Ridge : anticipazioni trame dal 22 al 27 ottobre : Dopo che anche il suo personaggio ha atteso un bambino che ha movimentato la trama delle scorse settimane, Jaqueline MacInnes Wood è rimasta incinta nella ‘vita reale’ proprio mentre, sul piccolo schermo, la trama di Beautiful diventa sempre più intricata. I complicatissimi rapporti familiari, ingarbugliati da questioni di vendette professioniali o sentimentali (e vari tradimenti incrociati) sono sempre al centro delle vicende che ...

Beautiful - anticipazioni americane : BILL SPENCER in coma!!! : Come già anticipatovi, nelle prossime puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, uno scontro tra BILL SPENCER e Ridge Forrester finirà nel peggior modo possibile quando l’editore cadrà dal balcone della sua villa a causa di una lotta con lo stilista. Lo scenario si verrà a creare quando Ridge e Thorne faranno visita a BILL per avvertirlo di stare alla larga dalla loro famiglia. “Brooke è il nodo cruciale della tensione tra Ridge ...

Beautiful - anticipazioni : Brooke e Bill si baciano in segreto : Nelle puntate americane di Beautiful, Bill e Brooke si baciano in segreto. Questo è quanto trapela dalle interessanti anticipazioni americane della soap opera in onda su Canale 5. Il ritorno di fiamma era prevedibile, visto il continuo avanti e indietro che la Logan ha fatto negli ultimi anni tra lo Spencer e il suo ormai storico amore Ridge Forrester. Quello che però raccontano di nuovo le più aggiornate anticipazioni riguarda la situazione che ...

Beautiful Anticipazioni americane : Ridge è disposto a perdonare Brooke - ma a che condizioni? : Eccoci di nuovo con le anticipazioni americane di Beautiful! In un precedente articolo, vi avevamo dato la notizia di una crisi coniugale tra i due beniamini della soap, ossia Brooke e Ridge. Ebbene, se in Italia a breve assisteremo al loro (ennesimo) matrimonio, i fan statunitensi stanno “partecipando” a discussioni e preghiere di perdono, che molto probabilmente si risolveranno con una riappacificazione. Lo stilista, infatti, sarà ...

