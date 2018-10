Battlefield V | dopo “The Last Tiger” non sono previsti altri DLC per il single

eurogamer

: “The Last Tiger” sarà l'ultimo DLC per il single player di #BattlefieldV. - Eurogamer_it : “The Last Tiger” sarà l'ultimo DLC per il single player di #BattlefieldV. - VGN_IT : Due bonus per ringraziare la community del supporto dopo il rinvio di #BattlefieldV. -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Recentemente abbiamo ricevuto numerose notizie sulle War Stories diV, con DICE che ha parlato dei contenuti che saranno pubblicati in futuro per ilplayer.Come segnala Gamingbolt, oltre a un prologo,V avrà quattro War Stories, tre delle quali saranno incluse nel gioco al momento del lancio.Il quarto DLC, "TheTiger", sarà aggiunto a dicembre come aggiornamento gratuito per tutti, ma i fan hanno sollevato alcune domande interessanti. Read more…