Barcellona | Bartomeu | “Neymar non tornerà blaugrana”

serieanews

: #Calciomercato #Barcellona, il presidente #Blaugrana #Bartomeu chiarisce: “#Neymar non tornerà”… - karda70 : #Calciomercato #Barcellona, il presidente #Blaugrana #Bartomeu chiarisce: “#Neymar non tornerà”… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Barcellona, Bartomeu freddo su Neymar: 'Non è previsto che torni' - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Barcellona, Bartomeu freddo su Neymar: 'Non è previsto che torni' -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Come anticipato anche dalla nostra testata nei giorni scorsi, Neymar vuole lasciare il Paris Saint Germain e si sarebbe offerto al. A poco più di 12 mesi dal suo viaggio dalla Catalogna a Parigi il brasiliano progetta il percorso inverso. Alla base della decisione del fantasista, la delusione per la stagione scorsa (con eliminazione dalla Champions agli ottavi) … L'articolo: “Neymar nonblaugrana” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....