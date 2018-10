Barcellona | Bartomeu chiude le porte a Neymar | “Non è previsto un suo ritorno”

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il presidente del, Josep, è intervenuto a i microfoni di Catalunya Ràdio per parlare del suo club e, in particolare, di Messi e delle voci che vorrebberodi nuovo in blaugrana. Sul fuoriclasse argentino, reduce dall’infortunio che gli impedirà di giocare la Champions, questo è il punto di vista del numero uno dei catalani: “Ci preoccupa perché è il giocatore più importante nel mondo del pallone. Lo avremo fuori per minimo di tre settimane e mancherà in partite importanti. Toccherà Coutinho e Dembelé sostituirlo? Sì, ma non solo: tutto il collettivo dovrà dare un contributo”. Nelle scorse settimane, le voci su un possibile ritorno dial Camp Nou si sono fatte sempre più insistenti, maspegne gli entusiasmi: “non tornerà al. Non tornerà e non è assolutamenteche questo possa accadere. Abbiamo giocatori ...