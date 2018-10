Barbara D' Urso | scivolone su Fedez | «a proposito di cani » | cos' ha chiesto a Paris

GF Vip anticipazioni : Barbara d’Urso fa una sorpresa ai concorrenti : Barbara d’Urso giovedì prossimo entra nella casa del Grande Fratello Vip In questi ultimi giorni Barbara d’Urso ha iniziato a fare un particolare countdown su instagram. Countdown, che secondo il blog Bitchyf.it, sarebbe dovuto essere collegato al fatto che Giovedì prossimo avrebbe condotto la seconda puntata settimanale del GF Vip, sostituendo così la popolare conduttrice Ilary Blasi. Un’ipotesi tuttavia prontamente smentita ...

Domenica Live - Barbara d’Urso vince : “Dati veri - non strani calcoli!” : Barbara d’Urso festeggia la vittoria con Domenica Live: le sue parole Barbara d’Urso è riuscita ieri pomeriggio a strappare alla sua rivale televisiva Mara Venier lo scettro di regina della Domenica: Domenica Live infatti è riuscita a totalizzare più ascolti rispetto a Domenica In, seppur di poco. In sovrapposizione infatti il rotocalco di Rai 1 ha portato a casa il 16,09% di share, mentre quello di Canale 5 il 16,28% di share. ...

Ilary Blasi/ Video - tutti contro di lei - possibile sostituzione con Barbara D'Urso? (Grande Fratello Vip) : Ilary Blasi si accinge a presentare un'altra puntata del Grande Fratello Vip 2018, intanto però è bufera contro di lei tanto che qualcuno ha ipotizzato una sostituzione con Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:49:00 GMT)

A Domenica Live - Flavia Vento intervistata da Barbara D’Urso confessa : ”Il fisco mi pignora tutto”. Leggi il motivo : Domenica Live: Flavia Vento intervistata da Barbara D’Urso, drammatica confessione in diretta sui guai col fisco a causa di Equitalia. “Sono piena di debiti, il fisco mi pignora tutto”, ospite di Domenica Live su... L'articolo A Domenica Live, Flavia Vento intervistata da Barbara D’Urso confessa: ”Il fisco mi pignora tutto”. Leggi il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fedez - Barbara d’Urso fa una gaffe : “A proposito di cani…” VIDEO : Barbara d’Urso paragona Fedez a un cane? La risposta del rapper Barbara d’Urso ha oggi ospitato a Domenica Live Paris Hilton, la quale come molti sanno ha anche lavorato a stretto contatto con Fedez. Il rapper infatti l’aveva scelta come comparsa per il suo VIDEO Senza pagare, e molte scene della clip erano state girate proprio all’interno della Villa della ricca ereditiera. Oggi nel salotto di Canale 5 Paris stava ...

Paris Hilton da Barbara d'Urso : l'incontro con Cristiano Malgioglio : Paris Hilton a Domenica Live incontra Cristiano Malgioglio Paris Hilton è stata intervista da Barbara d'Urso a Domenica Live. L'ereditiera più famosa al mondo ha raccontato la sua vita: dalla famiglia all'amore per i cani, passando per il disprezzo nei confronti della chirurgia estetica fino al matrimonio imminente con il fidanzato Chris Zylka. L'...

Barbara d’Urso scioccata : il dramma di un attore de La dottoressa Giò : La dottoressa Giò: dramma per un attore. Barbara d’Urso: “Sono preoccupata” Barbara d’Urso oggi a Domenica Live ha presentato ai suoi telespettatori il dramma di Flavio Bucci, che ha recitato insieme a lei anche nella nuova stagione de La dottoressa Giò. Durante la parentesi dedicata ai personaggi famosi finiti sul lastrico a causa dei debiti e delle pensioni basse, la conduttrice napoletana avrebbe dovuto collegarsi ...