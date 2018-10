Banca Generali compra Nextam Partners

Banca Generali verso acquisizione NEXTAM Partners : Banca Generali ha formalizzato un' offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - finalizzata all' acquisizione del 100% di NEXTAM Partners , boutique finanziaria attiva dal 2001 ...

Banca Generali punta sui servizi digitali : Per la Banca private del Leone la sfida è su due livelli: nei servizi di protezione patrimoniale con un sistema tipo 'hub' che prende il meglio della tecnologia nel mondo, e nel supporto al sistema ...

Le "ricette d'innovazione" di Banca Generali : Secondo appuntamento per "Ricette d'innovazione", lo stumento ideato da Banca Generali per capire dova va la tecnologia e il Fintech .Nel nuovo faccia a faccia moderato da Nicola Porro, l'ad di Banca Generali Gian Maria Mossa si confronta con Riccardo Zacconi, ceo di King, la software house che ha sviluppato il popolare gioco Candy Crush, scaricato su 2,3 miliardi di smartphone.Due mondi, quello della tecnologia e quello più tradizionale di una ...

Le banche si risollevano dai minimi. Banca Generali è best performer : Con lo spread BTP-Bund in forte tensione ed in prossimità dei 300 punti, i titoli Bancari di Piazza Affari continuano a navigare a vista, risalendo tuttavia sopra i minimi di seduta. A pesare sul ...