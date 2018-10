Bacio in bocca | la marchesa si è lanciata Gf Vip | è successo proprio con lui La

Belen - notte scatenata. Bacio bocca a bocca con Pietro Tavallini : Da qualche mese ormai non fa più coppia con Andrea Iannone. Il loro amore è naufragato dopo due anni. Lui è tornato a dedicarsi alle moto, lei non disdegna compagnia maschile e notti brave. L’ultima qualche giorno fa quando, a Roma, è stata paparazzata con 3 uomini con l’amico pr detto Pietrino, Martin Castrogiovanni, collega di ‘Tu sì quel vales’, e un misterioso ragazzo moro che sembrerebbe Giuseppe Di Cecca, il suo stylist. ...

Belen Rodriguez - il Bacio in bocca nel cuore della notte che fa impazzire Iannone : chi è il fortunato : Belù, tornata single da poco dopo la rottura con Andrea Iannone, sembra divertirsi un mondo, contesa dalle attenzioni di tre uomini'. Ma chi sta veramente baciando la conduttrice di Tu sì que vales ? ...

Fialdini-Timperi - un Bacio in bocca sigla la pace : Scoppia la pace tra Tiberio Timperi e la Fialdini. Lui la bacia a stampo sulle labbra. Una scena inaspettata, mai vista prima, che avviene in diretta tv al termine de "La vita in diretta". Le ...

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi dà un Bacio sulla bocca a Francesca Fialdini : Le tensioni tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini? Sono roba passata. Nonostante le frizioni dei primi giorni di programmazione della nuova Vita in Diretta, i due conduttori del contenitore pomeridiano di RaiUno sono tornati a volersi bene. Questo, perlomeno, è quel che si intuisce dai loro atteggiamenti. Addirittura la puntata di ieri, martedì 16 ottobre, si è conclusa con un appassionato, quanto ironico, bacio sulla bocca. I due conduttori ...

Uomini e donne - svolta al Trono Over : Gemma Galgani e Rocco - Bacio in bocca in studio. Poi Maria De Filippi... : Punto di svolta al Trono Over di Uomini e donne . Dopo settimane di tira e molla, Gemma Galgani e Rocco non sono mai stati tanto vicini. Le indiscrezioni del blog specializzato Il vicolo delle News ...

Bacio gay al Grande Fratello Vip - Francesco Monte confessa : “Un uomo mi ha messo la lingua in bocca”. Di chi si tratta : Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte è il personaggio che sta segnando questa terza edizione del reality-show di Canale 5. Il siciliano, ex tronista di Uomini e Donne, è sempre al centro del mondo dei gossip per la sua ‘storia’ con Giulia Salemi che stenta a decollare. Tra alti e bassi, però, in queste prime due settimane di convivenza le fondamenta sembrano esser state messe. Anche perché, come rivelato dalla mamma ...

Bacio sulla bocca dietro le quinte : la foto di Barbara D’Urso con ‘lui’ fa subito il giro del web : E Mara Venier, che batte Barbata D’Urso per la seconda settimana di fila, si conferma ‘signora della domenica’. La puntata numero due della nuova Domenica In, su Raiuno, sbaraglia infatti la concorrenza grazie a 2.240.000 spettatori con il 15.8% di share, nella prima parte, e 1.975.000 spettatori con il 15.78% di share, nella seconda. Niente da fare, quindi, per Carmelita, che con la sua Domenica Live ha registrato ...

Barbara D'Urso Bacio in bocca a Lamberto Sposini : la foto è già virale : E in generale del suo mondo " il giornalismo, la tv " non si è fatto vivo quasi nessuno dopo il primo periodo. Chi continua a scrivergli, e a seguirlo su Instagram, sono le persone normali. Il suo ...

Insetto del Bacio - l'orrore dell'animaletto che ti defeca in bocca : l'incubo mentre dormi - di cosa ti fa ammalare : Cresce la paura per la diffusione della cimice Triatominea, meglio conosciuta come l'Insetto del bacio, che dall'America Centrale e Meridionale sta gradualmente invadendo il Nord America e l'Europa. L'Insetto rappresenta un serio pericolo per l'uomo, come confermato da un comunicato dell'American he

