Baby K | nella tracklist del nuovo album “Icona” anche J-Ax e Gemitaiz

All'Onu con la figlioletta in braccio : la premier neozelandese nella storia. E sul pass c'è scritto «first Baby » : ... portando con sé la figlia di appena tre mesi, e diventando la prima leader mondiale a partecipare all'evento - che riunisce i capi di Stato e di governo di buona parte dei Paesi del mondo - con al ...

In Congo tra i Baby minatori alla ricerca di cobalto : “Viviamo nella polvere - pieni di ferite” : Dentro tunnel pericolanti o sotto il sole cocente, i bambini minatori della Repubblica Democratica del Congo estraggono il cobalto , il prezioso minerale utilizzato nelle batterie di telefoni, tablet e auto elettriche. Nonostante gli impegni delle multinazionali per garantire il rispetto delle condizioni di lavoro nella filiera di produzione, i bimbi e adolescenti Congo lesi continuano ad ammalarsi e morire nelle miniere "artigianali".Continua a ...

“Forza - entra nella lavatrice”. Resta solo con la Baby-sitter e inizia l’incubo : L’avevano lasciato a casa da solo con la babysitter, una donna di cui si fidavano ciecamente e della quale non avevano mai sospettato in passato. E hanno scoperto, soltanto ore e ore dopo, che quello che stava accadendo all’interno dell’abitazione era qualcosa di terribile, un vero e proprio incubo per qualunque genitore. Il piccolo Kacper, 2 anni appena, si è così ritrovato infilato all’interno della lavatrice. ...