Autostrade A24 e A25 | Strada dei Parchi | “Scaduti termini della diffida al ministero per

ilfattoquotidiano

: Strada dei Parchi limita traffico mezzi pesanti sugli 87 viadotti delle #Autostrade A24-A25 per i quali le ispezion… - DaniloToninelli : Strada dei Parchi limita traffico mezzi pesanti sugli 87 viadotti delle #Autostrade A24-A25 per i quali le ispezion… - RaiNews : Strada dei Parchi, esposto del gestore contro il blocco dei fondi. La concessionaria della autostrade #A24 e #A25 a… - fattoquotidiano : Autostrade, Toninelli dopo l’allarme su A24 e A25: “Non possiamo chiuderle”. Concessionaria: “No, ha il potere di f… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)deiannuncia che presenterà un esposto in procura per il mancato sblocco dei 192 milioni necessari per la messa in sicurezza sismica delleA24 e A25. “Il termineè scaduto oggi, non ci sono i decreti attuativi per sbloccare i fondi”, spiegano i verticiconcessionaria che gestisce le due arterie che collegano l’Abruzzo con il Lazio. Lo scorso lunedì, Strade deiaveva dato un ultimatum di cinque giorni alper le Infrastrutture e Trasporti, sottolineando che “non è dato in alcun modo sapere per quale ragione ilconcedente non si faccia ancora oggi parte diligente rispetto all’adempimento dei compiti di propria competenza mediante il sollecito rilascio dei provvedimenti approvati dei progetti al fine di consentire l’avvio dei lavori urgenti“. Quei soldi, prima previsti dal 2021, sono stati ...