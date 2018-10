Autonomia | Veneto e Lombardia vogliono ‘regionalizzare’ 200mila cattedre | la scuola

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Staccare due pezzi dal sistema nazionale, rendendoli autonomi, con programmi personalizzati, stipendi diversi, insegnanti propri. E non due pezzi qualsiasi, ma(per cominciare) e presto anche, due delle regioni più importanti d’Italia: significa “regionalizzare” quasi, un quarto del totale del Paese. Per alcuni sarà la grande occasione per rispondere davvero alle esigenze degli istituti, per altri l’inizio della fine dellaitaliana: di certo la riforma della cosiddetta “differenziata” avrà grandi conseguenze sul settore dell’istruzione. Specie se il testo finale dell’accordo tra Stato e Regioni sarà quello che approderà la prossima settimana in consiglio dei ministri (ma dovrà passare poi in parlamento), e che ilfattoquotidiano.it è in grado di anticipare. LA RIFORMA DELL’– Lunedì 22 ottobre è l’anniversario del referendum con ...