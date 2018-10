Auto sommersa dall' acqua nel sottopasso | si tuffa e salva donna ' Non sono un eroe ma

Maltempo - Chieti : Auto sommersa nel sottopasso - un uomo si tuffa e salva una donna | Video : Il soccorritore: "Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Non mi sento un eroe anche se mi è sembrato di vedere un film"

Automobile sommersa nel sottopasso allagato : uomo si tuffa e salva donna a Francavilla al Mare : Vede un'auto sommersa nel sottopassaggio invaso dall'acqua, la donna alla guida che picchia contro il vetro. Non ha esitato a tuffarsi Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero, che, a Francavilla al Mare (Chieti), intorno alle 14 ha salvato la signora da annegamento certo. "Mi sono reso conto che non si poteva aspettare. Non mi sento un eroe" anche se, racconta all'ANSA, "mi è sembrato di vedere un film". Poi ha atteso l'arrivo del 118 ...

Maltempo Sardegna - mamma e figlio nell’Auto sommersa dall’acqua : salvi : mamma e figlio intrappolati nell’auto sommersa dall’acqua, a causa del Maltempo, sono stati messi in salvo dalla Polizia. Il fatto è accaduto questa mattina in Sardegna. La donna insieme al figlio, a bordo di una Lancia Y, erano partiti questa mattina da Samugheo (Oristano) in direzione dell’ospedale oncologico di Cagliari, per la terapia urgente necessaria al ragazzo, essendo trapiantato da soli 90 giorni. Nel percorrere la ...

Trovata Auto sommersa - avviate operazioni di recupero : E' stata Trovata la macchina in cui viaggiava la Tamara Maccario, la 44enne di Assemini che risulta dispersa da ieri sera. La donna era in macchina insieme al marito 48enne e alle tre figlie - una ...

Maltempo - nubifragio su Grottaglie : agenti salvano bimbo in un’Auto sommersa dall’acqua : Un violento nubifragio si è abbattuto giovedì su Grottaglie, nella provincia di Taranto. Un video diffuso dalla polizia mostra una volante intervenuta per salvare gli occupanti di un'auto sommersa dall'acqua fino ai finestrini. In auto c’era anche un bambino di quattro anni che è stato preso in braccio da un poliziotto.Continua a leggere

Così i poliziotti salvano un bimbo da un'Auto sommersa dall'acqua : il video è commovente : Un salvataggio da manuale ripreso in un video condiviso dalla Polizia di Stato su Twitter. I fatti a Grottaglie, in...