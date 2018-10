Autismo | Renzi contro Beppe Grillo | “Fai schifo | hai insultato un bambino autistico”

fanpage

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Dopo le battute disull', il senatore del Pd Matteoattacca duramente il fondatore del M5s: "Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di unautistico è peggio che offendere il presidente della Repubblica. Senza giri di parole:, per me fai".