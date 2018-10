Audi Q2 - In Cina è anche a passo lungo

quattroruote

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L'ha introdotto nei listini cinesi la Q2L, allestimento adella Q2 creato appositamente per il mercato locale. La crossover, prodotta dalla FAW-Volkswagen nella fabbrica di Foshan, segue una formula ormai affermata, dedicando maggiore spazio ai passeggeri posteriori rispetto ai modelli originali del Vecchio Continente. Solo 1.4 benzina automatica. L'unica differenza rispetto al modello già commercializzato in Europa è ilmaggiorato di 28 mm fino a 2,63 metri totali, che ha comportato l'allungamento della portiera posteriore e ha permesso di raggiungere i 4,22 metri totali. Inla Q2 L è proposta nella sola versione 35 TFSI con il 1.4 turbo benzina da 150 CV con cambio automatico s tronic sette marce e trazione anteriore: tocca i 200 km/h di punta massima ed impiega 8,7 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo, mentre il consumo medio è pari a 6,1 l/100 km. ...