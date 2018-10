Attacco di Grillo al Quirinale | ' Troppi poteri'

Beppe Grillo contro Mattarella : "Colle ha troppi poteri"/ Video Italia 5 stelle - Pd : " Attacco vergognoso" : Italia 5 stelle , diretta streaming Video : Di Maio non scalda la piazza, "M5s cambia". Ultime notizie, chiusura con Grillo , Casaleggio e il premier Conte: show del fondatore 5 stelle (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:11:00 GMT)

“Il capo dello Stato ha troppi poteri”. Grillo all’ Attacco - ma il M5S lo scarica : È Luigi Di Maio a presentarlo sul palco del Circo Massimo: «Ecco il padre di tutti noi». E inizia lo spettacolo, atteso da questa platea ridotta ma molto esuberante. Maria, attivista pugliese, è sotto al palco da ore per «vedere il capo ». Conte? Di Maio? Casaleggio? No, « Grillo ». E lui saluta con una manina posticcia, ormai simbolo della manovra ...

